Pokémon Stadium s’en vient sur Nintendo Switch Online

Bonne nouvelle, dresseurs! Pokémon Stadium rejoindra très bientôt le service Nintendo Switch Online.

Le classique de la console Nintendo 64, sorti en 1999, débarquera sur le service Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel dès le 12 avril 2023.

Une bande-annonce a confirmé la nouvelle, qui devrait charmer les amateurs nostalgiques de la franchise Pokémon.

Bande-annonce Pokémon Stadium

Attention: ce portage n’offre pas la possibilité d’échanger des créatures avec les titres sur Game Boy Blue, Yellow et Red. Pas de transferts! C’est dommage, mais il fallait s’y attendre.

Pokémon Stadium va donc rejoindre une bibliothèque d’une vingtaine de jeux Nintendo 64 accessible sur Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel, dont Star Fox, The Legend of Zelda Ocarina of Time et Mario Kart 64.

L’Ensemble additionnel donne également accès aux catalogues SEGA Genesis, Game Boy Advance, NES, SNES et Game Boy. C’est avec ce forfait que les joueurs peuvent profiter des vagues de circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, aussi. L’abonnement annuel coûte 63,99$.

Pokémon Stadium arrive sur Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel le 12 avril 2023.