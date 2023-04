Savez-vous vraiment ça veut dire quoi, «JPG»? [VIDÉO]

Saviez-vous que JPG/JPEG veut dire «Joint Photographic Experts Group»? Oui? Bravo, on ne vous croit pas.

Une vidéo virale sur TikTok dresse une liste un peu gênante d’acronymes techno qu’on devrait probablement tous un peu savoir, vu qu’on les utilise presque tous les jours.

Le compte @lklogic est partout sur TikTok ces temps-ci, expliquant des trucs plutôt simples, qu’on oublie au quotidien, dont des acronymes simples comme SMS.

Pour impressionner vos cousins un peu plates au prochain party de famille, consultez la liste d’acronymes communs suivante:

PDF - Portable Document Format

USB - Universal Serial Bus

GPS - Global Positioning System

Wifi - Wireless Fidelity - Gros problème ici, parce que c'est techniquement FAUX. Cet article de Reader's Digest explique pourquoi. Techniquement, Wifi, ça veut rien dire. Les gens dans les commentaires sur TikTok sont très fâchés de son inclusion dans cette liste. Votre ami qui aime interrompre sera fâché, aussi.

URL - Uniform Resource Locator

SIM - Subscriber Identity Module

SMS - Short Message Service

HTTP - HyperText Transfer Protocol

JPG - Joint Photographic Experts Group

WWW - World Wide Web (OK, celui-là on le connait bien).

On a tenté l’expérience de notre côté, en écrivant une liste rapide de quelques acronymes du monde des jeux vidéo. La liste aurait été plus longue, mais on n’utilise pas de stylo depuis 2005, et ça nous tentait plus d’écrire.

Pèse sur start On n'a pas écrit avec un stylo depuis deux décennies. C'est un peu évident.

