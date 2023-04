The Super Mario Bros. Movie: Seth Rogen n’a pas modifié sa voix pour incarner Donkey Kong

C’est Seth Rogen que vous allez entendre dans le rôle de Donkey Kong, car l’acteur n’a pas changé sa voix, a-t-on appris.

• À lire aussi: Ils forment un champignon géant dans une salle de cinéma pour Super Mario Bros. Le Film

• À lire aussi: The Super Mario Bros. Movie: Lush lance une collection éclatée pour le film

The Super Mario Bros. Movie arrive en salle cette semaine et les acteurs sont en pleine campagne publicitaire. On a donc droit à plein d’entrevues, dont certaines un peu bizarres, et des aperçus cocasses du film inspiré du monde magique de Nintendo.

Lors d’une entrevue avec ComicBook, Seth Rogen, qui incarne Donkey Kong, explique qu’il n’a pas changé sa voix pour le rôle. «J’ai été très clair: je ne fais pas de voix. Si vous voulez que je sois dans le film, c’est ma voix que vous allez entendre,» a expliqué l’acteur. Mais, cette déclaration ne fait pas plaisir à tout le monde.

Sur TikTok, sous un extrait de l’entrevue, plusieurs internautes accusent l’acteur d’avoir été paresseux, ou même d’avoir obtenu un rôle qui aurait dû aller à un acteur qui se spécialise en voix. Les commentaires sont généralement critiques envers Rogen, mais certains fans soulignent que la voix de Donkey Kong n’est pas vraiment définie dans les jeux vidéos, et que Rogen peut bien l’interpréter comme il veut.

Plusieurs internautes rappellent aussi que Seth Rogen a déjà une voix assez spéciale, chose que l’on peut constater dans l’extrait ci-dessous, où l’on entend son rire iconique.

La seule façon d’en avoir le coeur net, c’est d’aller voir le film et se faire notre propre idée. The Super Mario Bros. Movie sort en salle le 5 avril!

À VOIR AUSSI