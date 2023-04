Frustrants mais nécessaires, nous déchiffrons les Captcha pour vous

Captcha, une marque de commerce qui signifie « Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart ou, en français, test public de Turing entièrement automatisé pour distinguer les ordinateurs des humains », est un dispositif de sécurité conçu pour empêcher les robots d'accéder à des sites web ou d'y soumettre des données. Les Captcha fonctionnent en présentant aux utilisateurs un défi difficile à résoudre pour les machines, mais facile à comprendre pour les humains.

Le type de Captcha le plus courant consiste à afficher des caractères déformés ou brouillés que l'utilisateur doit déchiffrer et saisir correctement dans une zone de texte. Ce défi est connu sous le nom de Captcha « visuel » et est conçu pour tester la capacité de l'utilisateur à reconnaître les lettres et les chiffres.

Des images aléatoires à déchiffrer illisibles pour les machines

Le processus de génération des Captcha implique une combinaison de logiciels et d'algorithmes qui créent des images aléatoires, déformées ou autrement obscurcies de texte ou d'autres symboles. Ces images sont généralement générées de manière à être difficiles à reconnaître pour les algorithmes informatiques, tout en restant lisibles pour les humains.

Lorsqu'un utilisateur soumet une réponse Captcha, le serveur du site web valide la réponse pour s'assurer qu'elle est correcte. Si la réponse est incorrecte, l'utilisateur est invité à réessayer jusqu'à ce qu'il fournisse la bonne réponse.

Ou encore des Captcha audio ou visuels

Des Captcha plus sophistiqués peuvent également intégrer des défis audio ou visuels qui sont plus difficiles à résoudre pour les machines. Par exemple, un Captcha audio peut demander aux utilisateurs d'identifier un mot ou une phrase prononcée, tandis qu'un Captcha visuel peut demander aux utilisateurs d'identifier des objets ou des motifs dans une image.

Dans l'ensemble, les Captcha jouent un rôle important dans la sécurité des sites web en empêchant les robots d'accéder aux sites web ou d'y soumettre des données. Bien qu'ils puissent être frustrants pour les utilisateurs, ils constituent un outil nécessaire dans la lutte permanente contre les attaques automatisées sur le web et le pourriel.