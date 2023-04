Le mode Nouvelle Partie + de God of War Ragnarök est maintenant disponible

La mise à jour Nouvelle Partie + de God of War Ragnarök a été lancée le 5 avril. Au menu: nouvel équipement, niveau maximum augmenté, nouveaux enchantements...et plus encore!

Santa Monica Studio a partagé un billet sur le blogue officiel de PlayStation afin de dresser la liste des ajouts, qui charmeront certainement les fans du jeu de 2022.

Comment ça fonctionne?

Dès que vous aurez terminé le jeu, vous pourrez lancer Nouvelle Partie + pour redécouvrir l’histoire et commencer avec davantage d’options de «gameplay».

Votre équipement, vos armes (dont la lance Draupnir) et vos compétences seront transférés depuis votre sauvegarde précédente.

Attention, vous n’aurez pas accès aux flèches soniques et sigillaires au début du jeu. Les zones qui nécessitent ces flèches ou la lance Draupnir ne seront pas débloquées tant que vous n’aurez pas atteint le moment de la quête principale et de l’histoire qui déverrouille ces objets.

Nouvel équipement

Armure de l’ours noir

Avec l’armure de l’ours noir, Kratos sera emmitouflé et protégé du givre du Fimbulvetr même après la course-poursuite à traîneau. Ses stats sont principalement orientées vers la puissance et la défense et elle possède un atout qui récompense vos esquives in extremis avec une volée d’éclats de bifröst.

Armure spartiate

Sans atout ni stat et bloquée au niveau de puissance 1, l’armure spartiate vous propose une excellente protection. Si vous appréciez l’apparence spartiate, mais pas les difficultés qu’elle entraîne, vous pouvez toujours métamorphoser cette armure sur une autre pour avoir l’allure sans sacrifier en protection.

Armure d’Arès

Les armures de God of War 2018, celles d’Arès et de Zeus, sont de retour dans Nouvelle Partie +, avec de nouveaux graphismes et atouts.

L’armure d’Arès récompense les chanceux et leur offre une chance de créer une pierre de guérison quand elle subit un impact. En écrasant la pierre de guérison, vous obtiendrez des gains de rage en plus d’une plus grande explosion. Vous pouvez acquérir l’armure d’Arès avec de l’argent dans l’atelier des frères huldres.

Armure de Zeus

L’armure de Zeus récompense les prises de risques. Elle augmente nettement vos dégâts runiques et aux corps-à-corps, mais aussi les dégâts subis. Vous obtiendrez l’armure de Zeus après avoir vaincu Gná, la reine des Valkyries et terminé certains vestiges d’Asgard lors d’une sauvegarde Nouvelle Partie +.

Aspis spartiate – Nouveau bouclier

L’aspis spartiate revient dans God of War Ragnarök et fait honneur à l’héritage de Kratos. L’aspis spartiate est similaire au fidèle bouclier du gardien, mais sa fenêtre de parade est plus réduite. Plus compliquées à réaliser au bon moment, les parades réussies infligent des dégâts plus importants. Vous pouvez acquérir l’aspis spartiate avec de l’argent dans l’atelier des frères huldres.

Apparences d’armure

13 des armures existantes ont été remixées avec de nouvelles combinaisons de couleurs et de styles. Ces apparences peuvent être achetées dans l’atelier des frères huldres et appliquées à n’importe laquelle de vos armures de niveau 9 et plus dans le menu de métamorphose. Vous obtiendrez la nouvelle apparence d’armure berserker après avoir vaincu le roi des Berserkers dans Nouvelle Partie +.

Nouveau niveau maximum

Dans Nouvelle Partie +, Kratos et les ennemis seront plus puissants et le niveau maximum sera plus élevé. Il sera possible de convertir tous les équipements de niveau 9 et plus (armure, armes, éléments d’arme, et boucliers) en version «Plus» qui proposeront davantage de niveaux de progression.

En convertissant votre équipement, vous obtiendrez également une pièce dorée que vous pourrez utiliser pour acheter de nouveaux enchantements dans la boutique.

Pour connaître les nouveaux enchantements, les chemins de progressions, les informations sur l’Arène de Niflheim ainsi que les autres ajouts, consultez le blogue de PlayStation.