Comment connecter des AirPods à Windows

On peut passer de l’écosystème Windows à Apple ou vice-versa en conservant ses appareils et périphériques, ou encore que l’on s’est fait offrir en cadeau un produit Apple alors que tout votre équipement est compatible avec l’écosystème Windows, comme les populaires écouteurs AirPods d’Apple avec un ordinateur Windows.

Les AirPods d’Apple sont avant tout conçus pour être utilisés avec des produits Apple, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les utiliser avec votre PC Windows. Le jumelage des AirPods avec un PC n’est pas sorcier, mais plutôt facile une fois que vous connaissez le processus.

Apple L'étui de recharge des écouteurs AirPods Pro seconde génération

Pour coupler et connecter une nouvelle paire d’Apple AirPods à un ordinateur PC Windows, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Assurez-vous que vos AirPods sont bien rechargés et dans leur étui. Sur votre PC Windows, accédez aux paramètres Bluetooth en cliquant sur l’icône Bluetooth dans la barre des tâches ou en recherchant « Bluetooth » dans le menu Démarrer. Activez la connexion sans fil Bluetooth si ce n’est pas déjà fait. Ouvrez le couvercle de votre étui AirPods, puis appuyez sur le bouton situé à l’arrière de l’étui et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le témoin DEL situé à l’avant de l’étui se mette à clignoter en blanc. Dans les paramètres Bluetooth de votre PC, cliquez sur «Ajouter un périphérique Bluetooth ou autre appareil». Dans la fenêtre suivante, sélectionnez «Bluetooth» comme type de périphérique. Votre PC Windows devrait maintenant commencer à rechercher les appareils Bluetooth à proximité. Lorsque vos AirPods apparaissent dans la liste des appareils disponibles, cliquez dessus pour les sélectionner. Si la procédure vous demande un code de jumelage, entrez 0000. Vos AirPods devraient maintenant être connectés à votre PC Windows.

Apple Les écouteurs AirPods Pro seconde génération

Remarque: si vous obtenez une erreur de connexion, fermez l’étui de vos AirPods et les paramètres Bluetooth de votre PC, puis recommencez la procédure ci-dessus.

Une fois vos AirPods connectés, vous devriez pouvoir les utiliser pour écouter de la musique, passer des appels téléphoniques et bien plus encore sur votre PC. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, essayez de réinitialiser vos AirPods en les remettant dans leur étui et en maintenant le bouton au dos de l’étui jusqu’à ce que le témoin DEL se mette à clignoter en orange, puis en blanc.

La connexion des AirPods à un PC est aussi simple que celle à n’importe quel autre appareil Bluetooth. Lorsque vous êtes prêt à les déconnecter, il vous suffit de remettre vos AirPods dans leur étui de recharge et de fermer le couvercle.