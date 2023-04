Jack Black veut vraiment que Pedro Pascal incarne Wario dans la suite du film Super Mario Bros.

C’est lors d’une entrevue avec GameSpot que Black, qui donne la voix à Bowser, a déclaré qu’il pensait déjà à une suite au film qui connaît un succès monstre au cinéma en ce moment.

«Ce n’est pas confirmé que Bowser va revenir. Vous savez, j’ai fait quelques films Kung Fu Panda, et c’était un différent méchant pour chaque film», a expliqué l’acteur. «[Universal Pictures] va peut-être faire la même chose [avec Super Mario Bros.]»

«Et s’il y avait un vilain encore plus fort, plus méchant? Peut-être que je [Bowser] peux être en équipe avec Mario pour défendre l’univers contre une force invisible du mal», a-t-il ajouté.

«Pensez-vous à ce que je pense? Wario. Pedro Pascal est Wario.»

Malheureusement, Pedro Pascal n’a pas encore répondu à l’appel désespéré de Jack.

Pascal a incarné Joel Miller dans la série The Last of Us sur HBO récemment, et est de retour dans l’habit du Mandalorian de Disney+, un rôle qu’il partage avec plusieurs acteurs spécialisés en cascades. L’acteur a toutefois prouvé qu’il avait un talent en humour dans The Unbearable Weight of Massive Talent aux côtés de nul autre que Nicolas Cage, qui y incarne...Nicolas Cage.

Est-ce que Jack Black a raison de voir Pedro Pascal dans le rôle du méchant Wario?

On a préparé un petit sondage avec quelques suggestions d’acteurs pour le rôle, à vous de voter!