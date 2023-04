«Les Marvel»: voyez la première bande-annonce du film

Marvel Studios a dévoilé lundi matin la première bande-annonce du film «Les Marvel».

Dans «Les Marvel» de Marvel Studios, Carol Danvers, alias Captain Marvel, a récupéré son identité auprès des Kree tyranniques et s’est vengée de l’Intelligence Suprême. Mais, des conséquences inattendues font que Carol doit assumer le fardeau d’un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l’envoient dans un vortex anormal lié à une révolution Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Ms. Marvel, la super-admiratrice de Jersey City, et de la nièce de Carol, désormais astronaute du S.A.B.E.R., Capitaine Monica Rambeau. Ce trio improbable doit faire équipe et apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers sous le nom de «Les Marvel».

Bande-annonce «Les Marvel»

Le film met en vedette Brie Larson, Teyonah Parris, la Canadienne Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Zawe Ashton et Park Seo-joon. Nia DaCosta réalise le film et Kevin Feige en est le producteur. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos et Matthew Jenkins sont producteurs exécutifs. Le scénario est signé Megan McDonnell, Nia DaCosta, Elissa Karasik et Zeb Wells.

«Les Marvel» sortira dans les salles de cinéma du Canada le 10 novembre 2023.

