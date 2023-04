Voyez la troisième bande-annonce du jeu «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»

Nintendo a dévoilé jeudi matin une troisième bande-annonce du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui sort sur la Switch le 12 mai.

Même s’il s’agit d’un aperçu de quelques minutes seulement, celui-ci est bien garni d’information pertinente sur l’intrigue et les nouveautés du jeu. On y voit notamment de nouvelles techniques de combat, une princesse Zelda aux cheveux courts et le héros du temps qui survole Hyrule. Ça promet!

Troisième bande-annonce «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»

En mars, Nintendo avait offert un aperçu de dix minutes du jeu tant attendu, dévoilant une panoplie de nouvelles capacités que Link pourra utiliser lors de sa mission. C’est lors de cette présentation qu’on a d’ailleurs enfin appris comment le héros pourra construire ses propres véhicules afin d’explorer l’énorme monde d’Hyrule.

L’extrait de jeudi matin montre davantage l’exploration des îles dans le ciel d’Hyrule, une facette du jeu qui demeure toujours un peu mystérieuse. Qu’est-ce qu’on va pouvoir faire dans le ciel? Est-ce qu’il y aura des puzzles, des donjons? Des gros monstres? Au cas où ça ne paraît pas: j’ai hâte en «mautadine», comme on dit.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort le 12 mai sur la Nintendo Switch. Le jeu peut être précommandé dès maintenant!

