Suicide Squad: Kill the Justice League (encore) repoussé

La sortie du jeu Suicide Squad: Kill the Justice League est à nouveau repoussée, a-t-on appris jeudi soir.

Rocksteady Studios a confirmé le report sur Twitter avec un communiqué, expliquant que la décision de repousser la sortie du jeu tant attendue fut difficile, mais nécessaire.

«Suicide Squad: Kill the Justice League sera désormais lancé le 2 février 2024. Nous avons pris la décision difficile et importante de prendre le temps nécessaire pour faire en sorte que le jeu offre la meilleure expérience de qualité pour les joueurs,» peut-on lire. «Merci à notre incroyable communauté pour son soutien, sa patience et sa compréhension. On en a beaucoup plus à partager dans les mois à venir, et nous avons hâte de vous voir à Metropolis l’année prochaine».

En février 2022, Bloomberg rapportait que la sortie du jeu allait être repoussée à 2023. Ce n’est que lors de la cérémonie des Game Awards en décembre 2022 que le studio a dévoilé une date de sortie, soit le 26 mai 2023.

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira finalement le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X/S ainsi que Windows.

Bande-annonce Suicide Squad: Kill the Justice League