Comiccon: Christina Ricci et Giancarlo Esposito de passage à Montréal pour la 13e édition

Le Comiccon de Montréal sera de retour au Palais des congrès du 14 au 16 juillet et une première vague d’invités a été dévoilée lundi matin.

La grande Messe geek accueillera des dizaines de milliers d’adeptes des comic books, de la science-fiction, de l’animé, du manga, de l’horreur, des jeux vidéo, des jouets et des articles de collection pendant trois jours pour admirer de flamboyants costumes de cosplay, partir à la chasse aux trésors ainsi que rencontrer leurs héros et héroïnes.

La première invitée d’honneur annoncée à l’occasion de cette 13e édition est nulle autre que Christina Ricci (La famille Addams, Wednesday, Yellowjackets). Se joindront à elle Stephen Amell (Arrow, Heels), l’acteur de doublage renommé John Dimaggio (Futurama, Adventure Time), le légendaire lutteur et médaillé d’or olympique Kurt Angle, l’acteur canadien Paul Sun-Hyung Lee(The Mandalorian, Kim’s Convenience) et le toujours très populaire Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad). Les fidèles de la série Smallville auront pour leur part le plaisir de rencontrer Tom Welling, Laura Vandervoort, Kristin Kreuk, Erica Durance et Michael Rosenbuaum.

Du côté des comics, l’événement mettra en vedette Greg Capullo, Ed Brisson, Georges Jeanty, Michael Golden, Mike Grell, Rags Morales et Arthur Suydam. Le volet des bandes dessinées européennes et québécoises sera quant à lui représenté par Axelle Lenoir, Boum, Caroline Soucy, Denis Rodier, Olivier Carpentier, Réal Godbout et Sophie Bédard.

L’Orchestre d’animé de Montréal (OAM), un ensemble de 18 musiciennes et musiciens passionnés de culture populaire japonaise, se produira pour la première fois au Comiccon le vendredi 14 juillet, en jouant des pièces classiques de Demon Slayer, Naruto, Sailor Moon, My Hero Academia, Dragon Ball Z et One Piece, entre autres.

Il y aura également des zones consacrées aux jeux de société ainsi qu’aux jeux vidéo.

D’autres activités et invités seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Le Comiccon de Montréal aura lieu au Palais des congrès du 14 au 16 juillet 2023. Pour plus de détails, visitez le site officiel de l'événement.