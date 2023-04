Rétro gaming: des soirées de Super Smash Bros. Melee, un jeu sorti il y a 21 ans

Dans un sous-sol de Montréal, surnommé la Smashcave, vingt joueurs se retrouvent une fois par mois pour participer à un tournoi de Super Smash Bros. Melee, un jeu vidéo sorti sur la console Nintendo GameCube le 3 décembre 2001. Pourquoi trippent-ils toujours autant sur ce jeu rétro?

Émile Garand, aka Zedul0, est le plus jeune dans la salle. Il a 14 ans et a été accompagné à la compétition par ses parents. «C’est un vieux jeu qui date de plus longtemps que moi», dit-il en riant, sa manette dans les mains.

Photo Axel Tardieu Émile Garand est venu au tournoi avec sa manette fétiche.

Émile y joue tous les jours au moins un quart d’heure pour garder ses réflexes. «Je n’aime pas trop les jeux vidéo, avoue-t-il, mais j’aime la compétition. Je n’aime pas les sports classiques, ça, c’est mon genre de sport. Il y a du monde qui joue au hockey ou au soccer, moi, je joue à Smash Bros.»

Le début de journée commence à 14h avec des affrontements amicaux entre joueurs. À 19h, les choses sérieuses commencent.

• À lire aussi: Voici comment vous pouvez avoir un poulet rôti gratuit chez Maxi

Émile a eu un coup de foudre avec ce jeu, il y a deux ans, en le découvrant par hasard dans une vidéo sur YouTube. «Le monde se moque de moi. Mes amis ne comprennent pas pourquoi je ne joue pas aux jeux plus récents.»

Selon lui, Super Smash Bros. Melee (SSBM) est un jeu de combat qui demande des techniques avancées que seul le temps permet de maitriser.

L'un des meilleurs joueurs

«C’est un jeu très profond. T’as toujours des trucs à apprendre», explique Philippe Monette, surnommé Tokage dans le milieu. C’est une petite vedette. À 21 ans, il est classé troisième sur 200 à Montréal.

Il impressionne encore plus ses adversaires qu’il ne joue qu’avec une main. Philippe est né sans main droite. Depuis qu’il a acheté SSBM en 2016, c’est devenu son passe-temps préféré. «Les gens me disaient que je n’y arriverais pas, mais j’ai pu m’habituer rapidement», dit-il simplement.

• À lire aussi: Un Français partage les raisons qui le poussent à quitter le Québec et ça fait (beaucoup) réagir

La manette traditionnelle Nintendo ayant un bouton Z en haut à droite que Philippe ne peut pas utiliser avec son moignon, le Québécois joue avec une manette de la marque Hori qui offre un bouton Z des deux côtés.

Photo Axel Tardieu Philippe Monette, alias Tokage, au premier plan.

Une passion d'initiés

L’organisateur de l’évènement, Massimiliano Pappadia alias Wincancel, résume l’intérêt pour Super Smash Bros. Melee : «C’est un jeu difficile qui demande une grande technique, sans raccourci possible.»

Photo Axel Tardieu Massimiliano Pappadia, alias Wincancel, organise cette compétition mensuelle dans son appartement.

Ce technicien en support informatique de 29 ans est ravi de voir des plus jeunes tomber amoureux de ce jeu rétro. C’est aussi pour ça qu’il orchestre ce tournoi amical pour la neuvième fois.

«C’est à nous d’introduire ce jeu à la prochaine génération. C'est juste naturel pour les Hommes d'avoir des archives de leur culture, de leur nourriture, de leur musique, de leurs jeux, et de vouloir les protéger en les transmettant aux plus jeunes.» Ce classique de Nintendo en fait partie, selon lui.

Photo Axel Tardieu Vingt joueurs sont venus participer au tournoi le samedi 15 avril.

À minuit, ses invités quitteront les lieux après l’annonce du gagnant. Massimiliano Pappadia va devoir ranger ses dizaines de TV à tube cathodique. Certaines pèsent 150 livres. Pourquoi ne pas passer aux écrans plats, plus légers?

«Leur sortie vidéo est un signal analogue qui permet d’avoir aucun délai entre le moment où les joueurs appuient sur un bouton et son action dans le jeu. Si fallait faire une conversion, on perdrait un tiers d’une seconde», explique-t-il. Et chaque tiers de seconde compte dans Super Smash Bros. Melee.