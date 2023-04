Ana de Armas jouera-t-elle Wonder Woman?

Ana de Armas a démenti avoir été contactée pour jouer Wonder Woman.

Dans une entrevue pour Wired, le journaliste a demandé à la star de «Blonde» si elle reprendrait le rôle de Gal Gadot dans l'univers DC réinventé de Peter Safran et James Gunn. « Eh bien, j'ai l'impression que Gal Gadot fait un excellent travail, a-t-elle répondu. Je pense qu'elle devrait continuer à le faire. »

Gal Gadot est apparue pour la première fois dans la peau de Wonder Woman dans Batman v Superman: l'Aube de la Justice en 2016 avant de reprendre son rôle dans Wonder Woman en 2017 et Wonder Woman 1984 en 2020. Elle a fait une apparition dans Shazam! Fury of the Gods en mars, mais son avenir reste incertain suite au changement de direction chez DC.

Elle devait revenir pour un troisième film Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins, mais il a été mis de côté en décembre après que Peter Safran et James Gunn ont pris la tête de DC Studios.

Après avoir annoncé que le film avait été annulé, la réalisatrice a publié une déclaration affirmant qu'elle n'avait pas abandonné le projet. « Je ne suis jamais partie, a-t-elle écrit. J'étais prête à considérer tout ce qu'on me demandait. J'avais compris que je ne pouvais rien faire pour faire avancer quoi que ce soit à ce moment-là. DC est évidemment en plein bouleversement, donc je comprends que ces décisions sont difficiles en ce moment. »

Peu de temps avant que la nouvelle ne soit révélée, Gal Gadot avait indiqué qu'on pouvait encore en attendre de la super-héroïne. « Il y a quelques années, il a été annoncé que j'allais jouer Wonder Woman. J'ai été tellement reconnaissante d'avoir l'opportunité de jouer un personnage aussi incroyable et emblématique et plus que tout, je suis reconnaissante envers VOUS. Les fans. J'ai hâte de partager son prochain chapitre avec vous », avait-elle tweeté.