Nicolas Cage admet qu'il a fait des navets pour payer ses dettes

Nicolas Cage a admis avoir tourné des navets pour payer ses dettes.

Lors d'une entrevue accordée à 60 Minutes et diffusée ce week-end, la vedette d'Un Talent en or massif a rappelé comment il s'était retrouvé avec environ 6 millions de dollars de dettes et d'impôts impayés à la suite de l'effondrement du marché de l'immobilier au milieu des années 2000.

« J'avais trop investi dans l'immobilier. Ce n'est pas parce que j'ai dépensé 80 dollars pour une pieuvre. Le marché de l'immobilier s'est effondré et je n'ai pas pu m'en sortir à temps, se souvient le comédien. Je les ai tous remboursés, mais cela représentait environ 6 millions de dollars. Je n'ai jamais fait faillite ».

Qualifiant les années qui ont suivi le krach de période « sombre » de sa vie, l'acteur a noté que le fait d'avoir décroché des rôles dans des films en direct-to-video lui a permis de se maintenir à flot.

« Le travail a toujours été mon ange gardien. Ce n'était peut-être pas un travail de premier ordre, mais c'était quand même du travail, explique-t-il. Même si le film est minable, ils savent que je ne fais pas n'importe quoi, que je me sens concerné à chaque fois. »

Nicolas Cage a remboursé ses dettes en 2022.

« Quand je faisais quatre films par an, l'un après l'autre, il fallait toujours que je trouve quelque chose dans ces films pour pouvoir me donner à fond... Certains étaient formidables, comme (le film d'action et d'horreur de 2018) Mandy, mais d'autres ne fonctionnaient pas », a-t-il déclaré au magazine GQ l'année dernière.