Rabais de 60$ sur la PS5 Édition God of War Ragnarök

Si vous n’avez pas encore de console PlayStation 5, c’est peut-être l’occasion de vous en procurer une.

L’édition God of War Ragnarök (avec disque) profite d’un beau petit rabais de 60$ en ce moment. Bon, pour une édition qui coûte normalement 729,99$, c’est pas un gros rabais, mais on ne va pas cracher là-dessus. Surtout que le jeu God of War Ragnarök est pas mal bon!

Voici l’offre:

Le prix varie de quelques dollars selon le détaillant.

Vous avez jusqu’au 28 avril 2023 pour profiter de l’offre!

