Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [MAI 2023]

PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts aux membres PlayStation Plus durant le mois de mai 2023.

Les abonnés Essential, Extra et Premium du service de PlayStation Plus pourront se procurer gratuitement, dès le 2 mai, les jeux suivants.

GRID Legends | PS4, PS5

| PS4, PS5 Chivalry 2 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Descenders | PS4

C’est aussi la dernière chance d’aller chercher les jeux offerts durant le mois d’avril. Les membres PlayStation Plus peuvent, jusqu’au 1 mai, se procurer Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure et Tails of Iron.

