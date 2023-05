Star Wars: Il fabrique un casque de Stormtrooper ultraréaliste en chocolat [VIDÉO]

Un pâtissier a fabriqué un impressionnant casque de Stormtrooper en chocolat pour célébrer «May the 4th», alias la Journée Star Wars, et les internautes en raffolent.

Bon, on n’est pas un site Web de bouffe, mais il annonce de la pluie toute la semaine au Québec alors on vous partage une nouvelle cute pour vous faire sourire.

C’est Amaury Guichon, célèbre pâtissier avec plus de 11 millions d’abonnés Instagram, qui a partagé une vidéo de son impressionnante confection Star Wars. Et au lieu de manger son beau casque de Stormtrooper, il l’a porté.

Instagram @amauryguichon

Un casque de Stormtrooper en chocolat

On n’est pas les seuls à adorer le résultat. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo Instagram a été vue plus de 3 millions de fois en quelques heures. Elle compte plus de 378 000 mentions «j’aime» et plus de 3000 commentaires. Les résultats sont semblables sur TikTok, où la vidéo compte plus de 2.5 millions de vues, 346 000 mentions «j’aime» et 2000 commentaires.

Maintenant qu’on a vu un casque de Stormtrooper en chocolat, on aimerait bien voir un Quarren chocolaté, ou un Mon Calamari en jujube. Si quelqu'un veut s'essayer!