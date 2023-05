Les développeurs québécois de jeux vidéo vous donnent rendez-vous à Chicoutimi

Si l’industrie des jeux vidéo vous intéresse pour y faire carrière ou tout simplement par curiosité, alors les créateurs indépendants seront à Chicoutimi samedi 6 mai, à la Pulperie, de 13 h à 16 h. Bien entendu, l’événement est gratuit. De plus, l’influenceuse saguenéenne Valérie Lévesque sera également présente sur place pour animer le tout.

Appelée La Caravane-la tournée des entrepreneurs en jeux vidéo, celle-ci vous offrira en 25 kiosques de découvrir les jeux vidéo, les métiers d’avenir et les programmes de formation qui y donnent accès.

Chaque année, la Caravane de la Guilde du jeu vidéo du Québec se déplace dans différentes régions du Québec et accueille les studios de jeux vidéo indépendants pour des formations, panels, rencontres avec des experts et activités en commercialisation, marketing et développement international.

De grands noms de l’industrie y seront présents.

Ubisoft Saguenay, Promotion Saguenay, Québec International

«Ubisoft est fier de contribuer année après année au rayonnement des studios de jeux vidéo indépendants du Québec. Présent dans la région depuis 2018 avec notre studio Ubisoft Saguenay, nous croyons que La Caravane est une excellente opportunité de faire découvrir notre industrie au grand public et d’intéresser la prochaine génération aux métiers d’avenir en jeux vidéo» indique Francis Baillet, vice-président affaires corporatives chez Ubisoft.

«Promotion Saguenay est très heureuse de contribuer à faire de notre région un centre attractif pour l’industrie du jeu vidéo et du numérique. Nous sommes très heureux d’accueillir la tournée des entrepreneurs, une occasion unique de promouvoir des métiers d’avenir et de célébrer le savoir-faire québécois.», indique Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay.

«Les artisans du jeu vidéo québécois ont accès, grâce à La Caravane, à une tribune importante de rayonnement dans les différentes régions du Québec. Québec International et Québec EPIX sont très fiers de pouvoir contribuer à l’organisation de l’activité qui accueillera toute une délégation de studios indépendants en provenance de notre région» mentionne Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

Info : https://www.pulperie.com

300, rue Dubuc, Chicoutimi (Québec) G7J 4M1

Tél. : 418 698-3100 / Fax : 418 698-3158 / Courriel : info@pulperie.com