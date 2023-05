Voici les gagnants du concours The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

En avril, Pèse sur start a eu l’honneur de lancer un super concours à la recherche du plus grand fan de The Legend of Zelda du Québec!

Pour participer, on a demandé à nos lectrices et lecteurs de nous montrer combien ils aimaient la franchise The Legend of Zelda de Nintendo. Vous avez été nombreux à partager des créations originales, et on a pu couronner deux chanceux qui ont gagné des prix extraordinaires.

Le grand prix comprenait un voyage à New York pour le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, une nuit payée dans un hôtel de New York, une carte de crédit prépayée, une expérience unique au magasin Nintendo Store et, évidemment, une copie physique du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour Nintendo Switch.

Le deuxième prix comprenait une copie physique du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour Nintendo Switch, une lumière Triforce The Legend of Zelda, Un support compact HORI édition The Legend of Zelda pour Nintendo Switch et une Une manette sans fil HORIPAD Pro - The Legend of Zelda.

Voici donc nos deux gagnants!

Alexis - gagnant du grand prix

Mylène - gagnante du deuxième prix

Félicitations à nos deux gagnants, et un gros merci à tous les participants qui ont partagé leurs créations avec nous!

Bande-annonce du jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort sur la Nintendo Switch le 12 mai 2023. Le jeu peut déjà être précommandé, alors consultez vos détaillants préférés dès maintenant! Pour en savoir plus sur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, visitez le site de Nintendo Canada.