Fall Guys: on va enfin pouvoir construire nos propres niveaux

Le jeu Fall Guys permettra enfin aux joueurs de créer leurs propres niveaux, a-t-on appris mardi. C'est la mise à jour que tous les fans du jeu attendaient!

Sorti en 2020 durant les confinements de la pandémie de COVID-19, le jeu de plateforme battle royale a connu un succès monstre dans ses débuts. La viralité de Fall Guys s’est estompée un peu avec le temps, mais Epic Games et Mediatonic s’assurent de mettre à jour le jeu avec de nouveaux tableaux et une panoplie d’activités. Le jeu n’a jamais été aussi bon, et c’est le temps d’y redonner une chance si ce n’est pas déjà fait.

La saison 4 arrive le 10 mai et proposera plein de nouveau contenu, mais c’est l’ajout du mode créatif qui fait jaser. «Grâce à ce nouvel éditeur, tu peux enfin façonner la manche de tes rêves. Choisis un thème et pose tes obstacles préférés pour en faire voir de toutes couleurs aux haricots qui tenteront de relever ton défi,» peut-on lire sur le site de Fall Guys.

Pour en savoir plus, une présentation de 30 minutes a été diffusée sur YouTube mardi.

Dévoilement mode créatif Fall Guys

Les joueurs pourront générer un code de partage afin de jouer dans un lobby privé appelé «émission personnalisée», mais il sera également possible de partager son niveau à toute la communauté.

La saison 4: chantier créatif de Fall Guys recevra plus de 50 nouvelles manches créées par l’équipe Mediatonic tout au long de la saison, dont 20 disponibles au lancement. La mise à jour arrive le 10 mai 2023 à 10h!