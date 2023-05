Journée Star Wars: on a utilisé la Force pour trouver les meilleurs rabais

C’est la Journée Star Wars, alias «May the 4th be with you»! Aujourd’hui, on célèbre toutes les créations issues de l’univers imaginé par George Lucas.

Le 4 mai, c’est donc une journée remplie de nouvelles de Star Wars, mais aussi de rabais.

On a fait le tour des promos pour dénicher les meilleurs aubaines. Les voici!

1. Économisez 45$ à l’achat d’une Xbox Series S et de Star Wars Jedi: Survivor*

Via Best Buy

Pour profiter de l’offre:

Ajoutez Star Wars Jedi: Survivor - Téléchargement numérique à votre panier.

Ajoutez une Xbox Series S à votre panier.

Le rabais sera appliqué automatiquement.

Procédez au paiement pour terminer la commande.

*Offre valable pour le jeu en téléchargement numérique et disponible en ligne seulement. Quantités limitées, jusqu’à épuisement des stocks. Exclut les produits de la Place de marché Best Buy. L’offre ne peut être combinée à aucune autre offre.

2. Le vaisseau de Boba Fett LEGO

LEGO

593 pièces

69,99$ 55,99$

Disponible sur Amazon ou Best Buy

3. Casque Darth Vader LEGO

LEGO

834 pièces

99,99$ 79,99$

4. Figurine The Mandalorian et Grogu de Hasbro

52,99$ 44,98$

5. Casque électronique Darth Vader Black Series (Hasbro)

184,99$ 147,99$

6. Dark Trooper Black Series (Hasbro)

49,99$ 39,99$

7. Casque electronique The Mandalorian Black Series (Hasbro)

244,99$ 219,99$ (US)

8. Darth Vader Ingot édition limitée

28,99$ 19,99$ (US)

9. Diorama de la poursuite dans la tranchée de l’Étoile de la Mort LEGO

89,99$ 71,99$

10. AT-ST LEGO