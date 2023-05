Comment éviter les «spoilers» de «Zelda: Tears of the Kingdom»

Je suis souvent tombée sur de malheureux «spoilers» dans ma carrière. Ça fait partie de mon travail; j’essaie de lire le plus de trucs possible concernant les prochaines sorties de jeux vidéo, alors je croise souvent des informations que je ne voudrais pas savoir avant de découvrir un jeu, un film ou une série télé moi-même.

Au fil du temps, j’ai développé quelques techniques pour éviter, le plus possible, d’être exposée à des spoilers qui pourraient ruiner mon expérience avec un jeu. Avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui sort vendredi, les risques de tomber sur un meme ou un article sans avertissement de divulgâcheur sont pas mal élevés, alors je partage avec vous les petits trucs que j’ai développés avec le temps pour éviter de gâcher un nouveau jeu!

Oubliez Reddit

Reddit, c’est bien amusant, mais c’est un endroit risqué lorsque des fuites de jeux vidéo circulent sur le Web. Même si vous vous désabonnez des communautés gaming, vous pourrez voir passer des suggestions de publications dans votre fil de nouvelles à tout moment. Plusieurs communautés s’efforcent d’ajouter des avertissements de spoilers, mais il ne faut pas se fier que sur ça.

Sur Instagram, je vous suggère de vous désabonner des comptes «fan» du jeu. Du moins, temporairement. Une communauté fan a gâché l’épisode récent de Ted Lasso moins de 24 heures après la sortie de ce dernier, et je suis pas mal déçue. Ce n’est pas tout le monde qui a le temps de regarder un épisode dès qu’il sort, ou d’acheter un jeu la seconde qu’il est disponible!

Bloquez des mots sur Twitter

Vous devez absolument consulter Twitter pour votre travail ou votre divertissement? Bloquez des mots!

Capture d'écran

Il faut souligner que les tweets avec des spoilers ne contiennent pas nécessairement les mots «Tears of the Kingdom», alors je suggère de carrément bloquer les mots Zelda, leak, leaks et spoilers. Évitez aussi de cliquer sur les mots-clics populaires dans les sections «ce qui se passe» et «explorer».

Utilisez un compte YouTube vide

L’algorithme YouTube est un beau mystère, mais on sait qu’il est efficace pour vous bombarder de contenu en lien avec vos champs d’intérêt.

Il est normal de ne pas vouloir éviter YouTube avant ou durant votre exploration d’Hyrule. Voilà pourquoi je vous suggère de partir une chaîne YouTube vide, sans abonnements, au lieu d’éviter le site au complet. Pas besoin d’utiliser une autre adresse courriel, non plus. Vous n’avez qu’à créer une deuxième chaîne, sous le même courriel en visitant votre compte ici et en choisissant l’option de créer une nouvelle chaîne. Vous pouvez aussi rester tout simplement déconnecté!

Attention à Google Discover, Apple News et cie

C’est souvent à cause de Google Discover que je tombe sur des spoilers. L’outil se base sur mes intérêts et les trucs que j’ai tendance à lire et rechercher, donc, c’est rempli d’articles sur les jeux vidéo. Malheureusement, plusieurs articles sont titrés avec des divulgâcheurs, et j’apprends des informations malgré moi. Dès que je vois le mot «Succession», une série que je n’ai pas encore vue et que je ne veux pas gâcher, je passe au prochain article dans la liste.

Capture d'écran Mon fil Google Discover ce matin!

L’idéal serait d’éviter de consulter votre liste Google Discover, ou des services comme Apple News. Ou de faire quelques acrobaties oculaires lorsque vous tombez sur le mot «Zelda» dans un titre!

Ne lisez pas les commentaires

Même sous un article ou une publication qui ne partage pas de spoilers, il faut faire attention.

Les sections commentaires peuvent contenir des informations que vous ne voulez peut-être pas savoir, que ce soit en lien avec des fuites ou tout simplement de l’information que vous voulez découvrir par vous-même en jouant au jeu. Certains utilisateurs s’amusent à «spoiler», tandis que d’autres le font par accident, alors il vaut mieux de ne pas passer trop de temps dans les commentaires avant la sortie d’un jeu ou peu de temps après.

Manipulez l’algorithme TikTok

Si vous êtes sur TikTok, vous avez probablement constaté que l’algorithme est extrêmement sensible. Regardez une vidéo de chien un peu trop longtemps et TikTok pense que vous voulez voir un autre chien. Et un autre. Et un autre.

C’est aussi un algorithme assez facile à manipuler. Si votre fyp («for you page», le fil principal) est remplie de contenu de jeux vidéo, vous n’avez qu’à interagir avec des contenus totalement différents. Pour donner un petit coup de main à l’algorithme, allez dans l’onglet de recherche et explorez d’autres sujets. Assurez-vous d’interagir avec ces autres contenus en utilisant les fonctions «Like» et «Save». En quelques minutes, votre fil principal sera pas mal différent!

Autre petit conseil TikTok: dès que vous voyez un contenu Zelda apparaître, passez rapidement à la vidéo suivante pour aviser l’algorithme, et ne pas être «spoilé».

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sort sur la Nintendo Switch le 12 mai 2023.