Voici le nouveau Google Maps avec IA

Commençons par une application que des millions d’automobilistes, de cyclistes et de piétons de partout sur la planète utilisent chaque jour : Google Maps.

Google a annoncé pour son application Maps une nouvelle fonctionnalité appelée « Immersive View for Routes » lors de sa conférence annuelle I/O. Cette fonctionnalité sera déployée dans 15 villes à travers le monde, dont Amsterdam, Las Vegas, Paris et Tokyo. Immersive View for Routes réunit en un seul endroit toutes les informations dont l'utilisateur a besoin, notamment les simulations de trafic, les pistes cyclables, les intersections complexes, les stationnements, la météo et la qualité de l'air. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de planifier et de mieux comprendre une ville avant de la visiter.

Google Exemple d'imagerie 3D haute résolution de Google Earth pour créer des expériences immersives.

À l’aide de la vision artificielle et de l’IA

Cette fonctionnalité s'appuie sur Immersive View, qui a été annoncée pour la première fois lors de la conférence I/O de l'année dernière. Immersive View utilise la vision artificielle et l'intelligence artificielle pour créer un modèle numérique du monde en fusionnant des milliards d'images Street View et d'images aériennes. Immersive View for Routes est conçu pour permettre aux utilisateurs de prévisualiser et de comprendre un itinéraire avant de l'emprunter.

Vue immersive d’un itinéraire

Cette fonctionnalité sera disponible sur Android et iOS, et les utilisateurs pourront l'utiliser qu'ils soient en voiture, à pied ou à vélo pour se rendre à leur destination. Le curseur de temps de la vue immersive pour les itinéraires permet aux utilisateurs de voir l'aspect d'un itinéraire en fonction des changements météorologiques au cours de la journée.

Cette fonctionnalité permet également de voir à quoi ressemble le trafic à une heure donnée, en fonction des données actuelles et historiques que Google a recueillies sur une zone spécifique.

Intégration de vues aériennes

Google a également annoncé le lancement d'une API de vues aériennes pour les développeurs, leur permettant d'inclure dans leurs applications et leurs sites web une vidéo prédéfinie d'une zone donnée. Cette fonctionnalité permettra aux sociétés immobilières d'aider les locataires à visualiser une propriété et ses environs. En outre, Google lance une version expérimentale de titres 3D photoréalistes pour les développeurs, leur permettant de créer des cartes et des visualisations personnalisées et immersives propres à leur marque.

20 milliards de kilomètres... chaque jour

Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré lors de la conférence que Google Maps fournit chaque jour 20 milliards de kilomètres d'itinéraires et qu'avec Immersive View for Routes, les utilisateurs peuvent désormais voir l'ensemble de leur trajet à l'avance, peu importe le mode de transport. Cette nouvelle fonctionnalité vise à rendre les déplacements plus efficaces et plus pratiques pour les utilisateurs en leur fournissant toutes les informations nécessaires en un seul endroit.