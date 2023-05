Comment avoir le Paravoile dans Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sorti vendredi dernier, est un jeu gigantesque. On peut facilement s’y perdre, surtout au début. Si j’ai un seul conseil à donner pour commencer, toutefois, c’est d’aller chercher le Paravoile (Paraglider).

Le Paravoile, qu’on a également connu dans Breath of the Wild, est un outil indispensable pour explorer l’énorme carte d’Hyrule et, dans le cas de Tears of the Kingdom, les îles célestes.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

On peut facilement ignorer les missions au début du jeu qui mènent vers le Paravoile, car le jeu permet d’explorer le monde comme on le souhaite. Avoir autant de liberté est amusant, mais vous allez peut-être vous demander pourquoi vous n’avez toujours pas de Paravoile après plusieurs heures si vous vous égarez un peu trop. Je vous partage les étapes à suivre, sans vous en dire trop sur l’intrigue.

Comment obtenir le Paravoile dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

1. Vous devez avoir terminé la première quêtes du jeu sur les îles célestes, «Retour à Hyrule» et «La porte close» où vous débloquerez les premières habiletés: Amalgame, Emprise, Infiltration et Rétrospective.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

2. Une fois sur terre à Hyrule, suivez la mission principale jusqu’au Fort de Guet pour parler à Pru’ha.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

3. Pru’ha vous demandera d’aller aider une équipe de soldats qui cherchent Zelda. Suivez les étapes de la quête.

4. Après avoir trouvé les soldats, on vous demandera de retourner voir Pru’ha.

5. Pru’ha débloquera pour vous la première Tour (vous en croiserez dans chaque région de la carte). Une fois la Tour activée, retournez voir Pru’ha, elle vous donnera le Paravoile!

Évidemment, vous n’êtes pas obligé d’aller chercher le Paravoile dès le début. Le jeu vous permet d’explorer Hyrule comme bon vous semble! Mais, pour un jeu qui a autant d’action céleste, le Paravoile est un outil très, très pratique.