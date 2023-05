Zelda: Les joueurs torturent les Korogus dans Tears of the Kingdom et c'est quand même drôle [VIDÉOS]

*Attention, cet article contient de légers spoilers concernant les quêtes secondaires des Korogus

Même si vous surfez moins sur les médias sociaux ces temps-ci afin d’éviter les spoilers du nouveau Zelda, vous avez probablement vu que les pauvres Korogus (Koroks) du jeu se faisaient torturer par les joueurs. Il fallait s’y attendre.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom introduit de nouvelles capacités amusantes. Avec Emprise (Ultrahand), vous pouvez construire des machines de destruction impressionnantes ainsi que des véhicules. C’est en partie avec cette nouvelle capacité que vous pouvez aider les gentils Korogus perdus qui souhaitent retrouver leurs amis, souvent situés à quelques mètres avec un chemin rempli d’obstacles. Votre tâche est simple: réunissez les Korogus en utilisant votre créativité!

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

Mais la créativité des joueurs se manifeste parfois de façons cruelles. Je le sais bien: la première fois que j’ai croisé un Korogu perdu, mon instinct a été de le «pitcher» en bas de l’île céleste, un peu comme le bébé pingouin perdu dans Super Mario 64. Et j’ai pas arrêté depuis, même si les petits Korogus sont adorables. Désolée, maman.

Je ne suis vraisemblablement pas la seule qui ressent le besoin de tester des appareils de torture sur les petites bestioles. En voici quelques exemples!

the korok crucifixions have begun pic.twitter.com/lFTxHSrkNP — Kaitlyn Red Wing (@KaitlynRedWing) May 14, 2023

Ladies and gentlemen,



I present you the Korok Rotisserie machine. #ZeldaTearsOfKingdom pic.twitter.com/LCtsRdfGov — Pory (@pory_leeks) May 11, 2023

Korok execution thread 🧵



Starting off with the Korok Firing Squad beta v4#TearsOfTheKingdom #Zelda pic.twitter.com/ucJlLYWHwr — Oyff (@Oyffie) May 14, 2023

I AM THE DREAD KOROK ROBERTS pic.twitter.com/0YCIeA3MKx — Tears of the Koroks (@verstimmungen) May 14, 2023

Ayoye.