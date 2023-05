Zelda: voyez une machine brutale qui démolit les ennemis dans Tears of the Kingdom [VIDÉO]

*Attention, cet article contient de légers spoilers concernant les habiletés du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Depuis la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom il y a un peu plus d’une semaine, les joueurs trouvent des façons très originales d’utiliser les habiletés spéciales du jeu.

En effet, le jeu permet de construire plein de véhicules et machines amusantes à l’aide du pouvoir spécial, «Emprise». On peut construire un petit bateau pour traverser une rivière tout bonnement, ou bien carrément créer une machine à torture contre les pauvres Korogus perdus. Tout cela dépend de votre créativité, et peut-être votre esprit.

Dans un extrait publié sur Twitter déniché par nos amis chez GamesRadar, une personne a conçu une machine plutôt simple à reproduire, mais ô combien pratique. Surtout quand on se retrouve complètement entouré d’ennemis trop forts.

Grâce aux armes collées au pneu automatisé, cette machine tournoyante frappe chaque ennemi qui ose s'en approcher. Ils ne sont pas décapités, par contre. C'est peut-être tant mieux.

Suffit de trouver des armes assez puissantes pour démolir tout le monde, comme les épées de Lynel, et d’utiliser la fonction «autobuild». Pour s’assurer que les ennemis s’approchent de la machine, Link peut tout simplement s’accroupir et passer sous les lames.

C'est beau à voir.