Selon Bill Gates, l’évolution rapide de l’IA menace les moteurs de recherche et les boutiques en ligne

Bill Gates estime que l’évolution rapide de l’intelligence artificielle (IA) pourrait rendre obsolètes les moteurs de recherche comme Google et les mégaboutiques en ligne comme Amazon.

S’exprimant lors de l’événement AI Forward 2023 à San Francisco, Bill Gates a déclaré que si les outils d’IA devenaient capables de comprendre les pensées, les besoins et les émotions des gens, ils pourraient modifier ou influencer considérablement les comportements de ces derniers.

Il a prédit que les gens n’auraient plus besoin de consulter les moteurs de recherche, les sites de productivité ou les plateformes d’achat en ligne. Microsoft, avec son investissement de 10 milliards de dollars dans le ChatGPT d’OpenAI, vise à mener le développement de cette technologie d’IA avancée.

Une IA très puissante pourrait perturber les modèles commerciaux des entreprises

M. Gates a reconnu la présence de jeunes entreprises spécialisées dans l’IA aux États-Unis, mais a exprimé sa confiance dans la capacité de Microsoft à jouer un rôle de premier plan. Il a indiqué que des fonctionnalités similaires à celles du ChatGPT seraient rapidement intégrées dans les produits existants par les entreprises cherchant à répondre aux demandes des clients, jusqu’à ce qu’une IA réellement puissante vienne perturber les modèles commerciaux des grandes entreprises technologiques.

Microsoft a déjà intégré ChatGPT à sa suite d’outils de productivité, notamment MS Word, Excel, PowerPoint et Outlook, ainsi qu’à son moteur de recherche Bing et à son navigateur Edge, ce qui lui confère un avantage concurrentiel.

Beaucoup d’emplois seraient remplacés

En ce qui concerne l’impact futur de l’IA, M. Gates a prévenu que l’automatisation pourrait remplacer non seulement les emplois de cols bleus par des humanoïdes, mais aussi les emplois de cols blancs. Il a souligné que les robots pourraient rendre le travail industriel plus rentable et plus efficace, tandis que l’IA générative continue de produire des textes de haute qualité qui pourraient constituer une menace pour certaines professions de cols blancs.

La singularité technologique plus proche qu’on ne le pense

De son côté, Elon Musk, PDG de Twitter et de Tesla, a déjà prédit en 2020 que l’IA pourrait dépasser l’intelligence humaine d’ici cinq ans et s’est inquiété de la menace imminente d’une singularité technologique, c’est-à-dire du moment où l’IA dépasse l’intelligence humaine.

Bref, à mesure que la technologie de l’IA progresse, c’est toute l’économie qui risque d’être remodelée et des entreprises bien établies comme Google, Amazon et Shopify risquent d’être perturbées.