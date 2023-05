Zelda: comment obtenir le bouclier d’Hylia dans Tears of the Kingdom

*Attention, cet article contient des spoilers concernant les quêtes du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Le Bouclier d’Hylia, aussi connu en tant que Bouclier Hylien, est l’un des items les plus reconnus de la franchise The Legend of Zelda. Et j’ai une bonne nouvelle: vous pouvez l’obtenir très tôt dans Tears of the Kingdom.

C’est même super simple. J’ai testé les étapes, et mon Link porte maintenant fièrement le bouclier légendaire.

Comment obtenir le Bouclier d’Hylia dans Tears of the Kingdom?

1. Assurez-vous d’avoir le Paravoile. Lisez notre guide pour l’obtenir juste ici. Ce n’est pas obligatoire, mais ça aide.

2. Le bouclier se trouve dans une grotte sous le château d’Hyrule. N’ayez pas peur: vous n’avez pas à vous battre! Passez par les îles à l’ouest de la carte autour du château en utilisant votre Paravoile et nagez un peu.

3. Pour entrer dans la grotte (voir la carte ci-dessous), vous pouvez bâtir un petit radeau. J’ai utilisé quelques rondins de bois, une voile avec le pouvoir Emprise et une grande feuille pour contrôler la propulsion, mais vous pouvez aussi utiliser une Turbine déjà dans votre inventaire. Ou voler directement dans la grotte. Le choix vous appartient!

Capture d'écran: Pèse sur start

4. Une fois à l’embarcadère, allez à l’opposé du chemin principal et escaladez le mur au fond afin d’éviter les ennemis, dont l’ombre de Ganon. Ou, battez-vous, c’est comme vous voulez. Personnellement, il était un peu trop tôt dans mon aventure pour affronter des gros pas-fins.

5. Vous allez ensuite arriver devant un flambeau géant. Allumez-le en utilisant une flèche de feu conçue avec vos items d’inventaire (gelée Chuchu rouge, fruit de feu) ou en allumant une arme en bois à l’aide des autres flambeaux.

6. Un coffre avec le bouclier va apparaître. Le bouclier offre 90 de défense et a une bonne durabilité, mais oui, il va briser comme tous les autres!

Capture d'écran: Pèse sur start

Vous pouvez utiliser Amalgame pour fusionner votre nouveau bouclier avec un autre item. Mais, bon, je suggère quand même de garder le Bouclier d’Hylia tel quel; c’est un bouclier iconique, après tout.