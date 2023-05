Fast X: Vin Diesel a respecté les choix «étranges et audacieux» de Jason Momoa

Vin Diesel et le réalisateur Louis Leterrier ont respecté et soutenu les choix « excentriques » de Jason Momoa pour son personnage de méchant de Fast X.

• À lire aussi: Keanu Reeves a failli jouer dans Fast X

• À lire aussi: Jason Momoa «déconcerté» par le succès d’«Aquaman»

L'acteur d'Aquaman a rejoint le dixième volet de la franchise Fast & Furious dans le rôle de Dante Reyes, un méchant qui a un penchant pour le vernis à ongles et les bijoux.

Dans une entrevue accordée au magazine Men's Health, Jason Momoa a expliqué que Diesel, le leader de longue date de la franchise, et Leterrier, le nouveau réalisateur, lui ont donné la possibilité de prendre des décisions «bizarres et audacieuses» dans le rôle de ce personnage étrange.

«Si je faisais quelque chose d'excentrique que Louis aimait vraiment, il me disait: "Oh, tu peux refaire ça ? Aucun réalisateur ne m'a jamais vraiment demandé de le faire», a-t-il déclaré.

Leterrier a ajouté: «Jason apporte l'humour, le panache, tant de rose, de violet et de fuchsia, de belles soieries, et il n'a pas peur d'improviser et de prendre des risques. C'est aussi un fantastique acteur d'action – il fera toutes ses cascades, il conduira ses voitures, il chantera ses propres chansons. C'est tout simplement une force».

Bande-annonce Fast X

Momoa a eu l'occasion de montrer ses talents de motard lors d'une scène d'action à Rome, en Italie.

«J'avais un cascadeur extraordinaire, Joe (Bucaro), et il a fait des trucs cool qui m'ont bluffé, a-t-il reconnu. Mais l'autre moitié du temps, je roule à toute vitesse dans Rome – c'est moi. Je n'arrivais pas à croire que Louis m'ait laissé faire. Il a dit: "Wow, ce type ressemble vraiment à Jason, non? On lui a répondu: "C'était Jason". Et là, il a demandé: "Est-ce qu'on est assurés pour le laisser faire ça?" "Il fait ça dans sa vie normale, c'est ce qu'il fait", lui a-t-on répliqué. C'était surréaliste, mec!»

Fast X est déjà sorti en salle.