Zelda: Tears of the Kingdom se vend plus vite que n'importe quel jeu de l’histoire de Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sorti le 12 mai, bat des records de ventes. Et ça, c’est selon les Records Guinness!

En effet, le jeu de Nintendo Switch est désormais celui qui s’est vendu le plus vite dans l’histoire de Nintendo. Tears of the Kingdom s’est écoulé à 10 millions de copies en seulement 3 jours!

• À lire aussi: Le guide officiel de Zelda: Tears of the Kingdom profite d’un rabais de 38%

• À lire aussi: Zelda: combien de temps faut-il pour terminer Tears of the Kingdom?

L’ancien détenteur du titre était Super Smash Bros. Ultimate, qui s’était écoulé à 12,08 millions de copies en 24 jours.

Ce record fait également de Tears of the Kingdom le jeu vendu le plus rapidement dans l’histoire de la franchise The Legend of Zelda, qui existe depuis 37 ans.

Des records Zelda, il y en a plusieurs. Mais un qui se démarque de la liste est celui de la plus grande collection, qui appartient à la Norvégienne Anne Martha Harnes depuis 2016. Sa collection compte plus de 1816 objets de la célèbre franchise de Nintendo.