Alan Wake 2 va coûter plus cher sur console que sur PC

Alan Wake 2 coûtera plus cher sur Xbox Series X/S et PlayStation 5 que sur PC, a-t-on appris.

La suite tant attendue du jeu de 2010 de Remedy Entertainment, qui sortira en octobre, affiche déjà ses prix sur les boutiques en ligne.

Sur Epic Games Store, la version «Standard» du jeu est affichée à 66,99$ au Canada. Sur les boutiques en ligne Xbox et PlayStation, cette même version est affichée à 79,99$ pour la précommande. Pour la version «Deluxe», il faudra payer 106,49$ sur console et 93,79$ via Epic.

D’ailleurs, Remedy et Epic ont dévoilé sur le site Web officiel d’Alan Wake 2 que le jeu n’allait pas avoir de sortie physique. Cela veut dire que notre seule option sera d’acheter la version numérique; une stratégie qui fait sourciller plus d’un internaute.

Bande-annonce Alan Wake 2

Sur la FAQ du site, Remedy et Epic expliquent les raisons pour lesquelles le jeu sera lancé exclusivement numérique:

«Il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, un grand nombre [de sorties] sont passées au numérique uniquement. Vous pouvez acheter une Sony PlayStation 5 sans lecteur de disque et la Xbox Series S de Microsoft est une console uniquement numérique. Il n'est pas rare de sortir des jeux modernes uniquement numériques,» peut-on lire.

Les studios ajoutent qu’ils ne veulent pas non plus expédier un produit sur disque qui nécessite un téléchargement pour le jeu: «nous ne pensons pas non plus que cela constituerait une expérience formidable».

Alan Wake 2 sort sur PS5, Xbox Series X/S et PC le 17 octobre 2023.