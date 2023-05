Jamie Campbell Bower sera au Comiccon de Montréal cet été

Une nouvelle vedette s’ajoute à la liste d’invités du Comiccon de Montréal, et les fans de Stranger Things seront ravis!

Jamie Campbell Bower, qui a incarné le méchant Vecna dans la quatrième saison de Stranger Things, participera à l’événement le samedi 15 et le dimanche 16 juillet au Palais des congrès. Il signera des autographes, participera à des séances photo et se produira sur scène.

Bower est notamment connu pour ses rôles dans Camelot, Will, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Harry Potter and the Deathly Hallows, Twilight et Mortal Instruments.

Le Comiccon de Montréal, qui se déroule du 14 au 16 juillet, prend de l’expansion pour sa 13e édition. En effet, l’événement s’étend désormais au 7e niveau du Palais des congrès, ou se trouvera la zone d’autographes des célébrités.

Et des célébrités, il n’en manquera pas cette année. Les fans pourront rencontrer: Christina Ricci (La famille Addams, Wednesday, Yellowjackets), Stephen Amell (Arrow, Heels), Robbie Amell (The Flash, Upload), l’acteur de doublage renommé John Dimaggio (Futurama, Adventure Time), Lance Henriksen (Aliens, Millenium, Mass Effect), Michael Biehn (Terminator, Aliens), Italia Ricci (Supergirl, The Imperfects, Designated Survivor), le légendaire lutteur et médaillé d’or olympique Kurt Angle, l’acteur canadien Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian, Kim’s Convenience), Emily Swallow (The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Castlevania) et le toujours très populaire Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad). Les fidèles de l’inoubliable série Smallville auront pour leur part le plaisir de rencontrer Laura Vandervoort, Kristin Kreuk, Erica Durance, Michael Rosenbaum et Tom Welling.

Bref, il y en a pour tous les fandoms!

Pour plus de détails, visitez le site Web officiel du Comiccon de Montréal.