Quelqu'un a construit des pénis géants pour vaincre un méchant dans Zelda: Tears of the Kingdom [VIDÉO]

Comment est-ce qu’on peut expliquer la vidéo suivante? Le titre dit presque tout.

Quelqu’un a eu la brillante idée de construire trois pénis géants avec des roches dans Zelda: Tears of the Kingdom, en utilisant le pouvoir Ultrahand / Emprise. Ça, ce n’est pas vraiment une surprise. Tout le monde a construit des pénis dans Tears of the Kingdom.

La surprise, c’est l'exploit impressionnant d’avoir tué un Hinox avec trois coups de pénis. Bon, le Hinox avait perdu un tout petit peu de vie avant d’être frappé par le premier phallus, mais ça demeure un exploit. Les Hinox peuvent être difficiles à vaincre, et ne pas devoir s’en approcher est idéal.

Des pénis géants pour vaincre un Hinox dans Zelda

Les dommages sont causés non seulement par les roches, mais aussi par l’explosion d’un propulseur inséré sous le phallus, afin que celui-ci soit projeté vers l’ennemi à pleine vitesse.

Bravo à ce joueur, lars_dan, qui a diffusé l'extrait de ses talents sur TikTok et accumulé plus de 6 millions de vues.

On croit bien que c’est ça que Nintendo avait en tête en ajoutant l’option «Emprise» dans le jeu, qui permet de coller presque tous les matériaux qui traînent. Des pénis partout.