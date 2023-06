Cet adorable étui Nintendo Switch Super Mario est vraiment pas cher

Un étui Nintendo Switch aux couleurs de Super Mario profite d’un petit rabais en ce moment, mais même s’il n’avait pas de réduction, il est déjà pas cher!

MISE À JOUR: On a trouvé une version LUIGI aussi, pour la Nintendo Switch Lite.

Attention, l'étui LUIGI est pour la Nintendo Switch Lite seulement et est de la marque MoKo et non FUNLAB. Mais il est beau, aussi!

Pour acheter l'étui Luigi Nintendo Switch Lite, c'est par ici.

Étui FUNLAB Nintendo Switch Super Mario

Cet étui FUNLAB est compatible avec la Nintendo Switch ainsi que la Nintendo Switch OLED et comprend 10 espaces pour les cartouches de jeux. Mais, c’est pour son adorable design qu’on craque.

Il offre aussi une bonne protection: fabriqué en EVA rigide et en tissu denim pour protéger la console contre les chutes courtes, les chocs et même quelques gouttes d’eau. L’intérieur est doux et lisse et protège la Switch des égratignures et de l’usure.

Normalement vendu à 19,99$, l’étui est 17,99$ pour un temps limité. Bon, on ne va pas s’étouffer avec ce genre de rabais, mais comme on disait: l’étui était déjà abordable!

