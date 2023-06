Apple dévoile le nouveau MacBook Air 15 po

Apple a dévoilé lundi le nouveau MacBook Air de 15 pouces avec puce M2 lors de sa présentation WWDC.

Un écran Liquid Retina 15,3 po, une puce M2 ultraperformante, une autonomie allant jusqu’à 18 heures et un système à six haut-parleurs – réunis dans un format mince et léger sans ventilateur –, font du nouveau MacBook Air le meilleur portable 15 po au monde, selon Apple.

Doté d’un tout nouveau système à six haut-parleurs avec Audio spatial immersif, il offre en prime une caméra FaceTime HD 1080p, la recharge MagSafe et la puissance et la convivialité de macOS Ventura pour une expérience sans pareille. Le nouveau MacBook Air 15 po peut être commandé dès aujourd’hui, et sera disponible à partir du mardi 13 juin. Le MacBook Air 13 po avec puce M2 sera désormais vendu à partir de 1 449 $ (CAD), pour offrir plus de choix et un meilleur rapport qualité-prix aux personnes qui souhaitent remplacer un ordinateur, comme à celles qui découvrent Mac.

Un écran Liquid Retina 15,3 po

Le nouveau MacBook Air arbore un vaste écran Liquid Retina haute définition 15,3 po, qui permet de visualiser encore mieux tous les contenus. Capable d’afficher 500 nits de luminosité et 1 milliard de couleurs, cet écran saisissant produit des visuels riches et éclatants comme jamais, et du texte clair et net. Il offre le double de la définition d’un écran de PC portable comparable2 et 25 % de luminosité en plus.

Le portable 15 po «le plus mince au monde»

Le nouveau MacBook Air mesure seulement 11,5 mm d’épaisseur, ce qui en fait le portable 15 po le plus mince au monde. Pesant à peine 1,5 kilo, il est hautement portable. Et son vaste écran n’enlève rien à sa solidité et sa durabilité. Avec son format près de 40 % plus mince que celui d’un PC portable comparable, il s’allège de 200 g2.

MacBook Air offre également la recharge MagSafe, deux ports Thunderbolt pour le branchement d’accessoires et d’un moniteur jusqu’à 6K, et une prise pour écouteurs 3,5 mm assurant une connectivité multiple. Il est disponible en quatre magnifiques finis : minuit, comète, gris cosmique et argent.

La puce M2

La puce M2 propulse MacBook Air 15 po à un niveau de performance remarquable. Le modèle est ainsi jusqu’à 12x plus rapide que le MacBook Air à processeur Intel3 le plus efficace. Quand on le compare avec le PC portable 15 po à processeur Intel Core i7 le plus vendu, le nouveau MacBook Air est capable d’aller deux fois plus vite4. Il offre également une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 18 heures – 50 % de plus que sur le PC –, même avec des performances et un écran supérieurs5. MacBook Air 15 po est doté d’un puissant processeur central 8 cœurs, alliant 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficience, d’un processeur graphique 10 cœurs au traitement visuel fulgurant, et d’un Neural Engine 16 cœurs. La puce M2 déploie 100 Go/s de bande passante mémoire et prend en charge jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée rapide, ce qui rend le multitâche et l’exécution de processus complexes encore plus fluides. Les performances de la M2 donnent le champ libre pour travailler, jouer et créer sans limites.

Une caméra FaceTime HD 1080p et un système à six haut-parleurs

La caméra FaceTime HD 1080p de MacBook Air est idéale pour les appels FaceTime et les visioconférences. Combinée à la puissance de traitement du processeur d’image avancé de la puce M2, elle garantit une qualité visuelle hors pair durant les appels vidéo. De son côté, le réseau de trois microphones capte un son optimal à l’aide d’algorithmes avancés de formation de faisceaux, ce qui assure une parfaite clarté de parole dans les appels vidéo.

Le nouveau MacBook Air 15 po comporte également un système à six haut-parleurs, dont deux haut-parleurs d’aigus et deux paires de haut-parleurs de graves à annulation de force, qui livre des performances éblouissantes. Ce nouveau système produit des basses deux fois plus profondes pour un son plus riche, et prend en charge l’Audio spatial avec Dolby Atmos, la promesse d’une expérience immersive aussi bien pour la musique que pour les films.

