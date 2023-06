Zelda: à quoi servent les Pommes d’or dans Tears of the Kingdom?

Vous êtes tombé sur une Pomme d’or dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et vous n’osez pas y toucher? Je vous comprends; j’étais comme vous avant. Elles semblaient si rares que je n’osais pas les ajouter à mes repas improvisés.

À quoi ça sert, une Pomme d’or?

La Pomme d’or est un ingrédient trouvable à Hyrule que l’on peut utiliser pour rétablir des coeurs. Mais, attention, ne mangez pas les Pommes d’or crues: elles sont particulièrement utiles lorsqu’elles sont cuisinées dans des repas chauds.

Les Pommes d’or donnent une excellente augmentation de coeurs lorsqu’elles sont cuites, alors ajoutez-les à vos repas préférés.

Elles sont aussi utilisées pour des défis et quêtes, alors gardez quelques pommes crues dans votre inventaire.

Où trouver les Pommes d’or

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

Alors, où est-ce qu’on peut trouver des Pommes d’or? La réponse sera un peu décevante: en inspectant les pommiers, qui se trouvent un peu partout à Hyrule et sur quelques îles célestes.

Les Pommes d’or sont rares, alors il faut être patient. Ma stratégie personnelle, c’est d’avancer le jeu comme bon me semble, mais de porter attention aux pommiers sur mon chemin sans pourtant les chercher. Ça fait moins «farming» comme méthode, et j’ai été plutôt chanceuse.

Une autre méthode, c’est de prendre une photo d’une Pomme d’or et utiliser le détecteur de votre tablette Pru'Ha pour en trouver d’autres.