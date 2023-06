Mortal Kombat 1: premier aperçu des «fatalities» brutales [VIDÉO]

Un nouvel aperçu de Mortal Kombat 1 a été dévoilé jeudi au Summer Game Fest, promettant un reboot bien sanglant.

• À lire aussi: Marvel’s Spider-Man 2 a enfin une date de sortie

L'extrait montre un aperçu de quelques «fatalities» qui feront certainement plaisir aux fans de la franchise de jeux de combat. Et ça se joue autant dans le visuel que dans les sons morbides d'os qui craquent. MK comme on l'aime!

Bande-annonce Mortal Kombat 1

On a reconnu quelques visages connus de la série, dont Sub-Zero, Kitana, Mileena, Scorpion et Johnny Cage. On découvre aussi dans l'aperçu les «Kameo fighters»; des combattants qui peuvent assister les joueurs lors d'une bagarre.

Mortal Kombat 1 sort le 19 septembre 2023 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows et Xbox Series X.