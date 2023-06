Across the Spider-Verse: un artiste de 14 ans a fait la séquence LEGO [VIDÉO]

Un garçon de 14 ans est l’artiste derrière l’une des séquences les plus mémorables du film Spider-Man: Across the Spider-Verse. Et tout ça, c’est grâce aux médias sociaux.

Le Canadien Preston Mutanga a eu l’excellente idée en janvier 2023 de partager sa version LEGO de la bande-annonce du film Spider-Man: Across the Spider-Verse. La vidéo est un exemple impressionnant de son talent en animation, qui a su attirer l’attention d’Hollywood en récoltant plus de 800 000 vues.

En effet, la vidéo a complètement renversé deux producteurs du film. Chris Lord et Phil Miller, qui ont aussi été réalisateurs du film The Lego Movie, ont été tellement charmés par l'oeuvre de Mutanga qu’ils lui ont carrément offert de travailler sur Across the Spider-Verse.

«Nous avons découvert que c'était un ado de 14 ans qui l'avait fait et nous nous sommes dit: "Cela a l'air incroyablement sophistiqué pour un non-adulte et un non-professionnel”», a déclaré Miller au Times. «Cela nous a tous époustouflés, y compris certains des meilleurs animateurs du monde.»

Mutanga a donc conçu la séquence LEGO du film, à distance, à Toronto, avec l’aide de Miller qui le rencontrait en appel vidéo pour lui donner ses commentaires.

«J’ai adoré le premier film et j'étais tellement excité pour le deuxième, donc travailler avec les gens qui ont réellement fait ce chef-d'œuvre était honnêtement comme un rêve», a déclaré Mutanga au Times.

Il s’agit d’une bonne leçon: présenter son travail sur les médias sociaux peut créer des opportunités incroyables. Le talent de Mutanga sera maintenant vu par des millions de fans!