Starfield: voyez un aperçu approfondi de 45 minutes du jeu [VIDÉO]

Vous avez un peu de temps libre? Allez chercher un petit breuvage, un bon sac de chips et mettez le casque d’écoute le plus cher que vous possédez sur vos oreilles. Un aperçu approfondi de 45 minutes du jeu Starfield a été dévoilé, et mérite toute votre attention.

En effet, Bethesda a dévoilé dimanche une panoplie de détails sur son premier nouvel univers depuis 25 ans, Starfield. Même si Todd Howard, le réalisateur du jeu, a lui-même décrit Starfield comme «Skyrim dans l’espace», les nouveaux aperçus promettent que ça sera bien plus que ça.

Les joueurs de Starfield pourront explorer plus de mille planètes qui seront toutes uniques, et pas juste en exploration, mais en sensation aussi. La gravité sera différente sur chaque planète, ce qui affectera les déplacements des joueurs et les mécaniques du jeu. Le jeu compte aussi plus de 200 000 lignes de dialogues et comme tout bon RPG, permettra au joueur d'améliorer ses habiletés.

45 minutes de Starfield

Vous n’avez pas 45 minutes à donner à Starfield en ce moment? Une bande-annonce officielle de gameplay a également été diffusée, offrant un beau survol de ce qu’on pourra faire dans le jeu.

Bande-annonce gameplay Starfield

Starfield sort sur Xbox Series X/S et Windows PC le 6 septembre 2023.