Brancher les familles (vraiment) isolées au cœur de l’Amazonie

L’accès à l’Internet, un programme environnemental et un laboratoire informatique pour la télémédecine et l’éducation sont en train de changer la vie des résidents d’une petite communauté brésilienne, constate notre chroniqueur techno.

On parle parfois de fracture numérique pour illustrer les iniquités technologiques entre différents groupes. À Boa Esperança dans la forêt amazonienne, ce n’est pas une fracture, mais un véritable gouffre qu’un centre communautaire fonctionnant à l’énergie solaire tente de combler.

La communauté de Boa Esperança au Brésil n’est pas répertoriée sur Google Maps. Pour s’y rendre, il faut d’abord atteindre Manaus, la capitale de l’État de l’Amazonas, au nord-ouest du Brésil. Vous devez ensuite prendre un traversier pendant 12 heures jusqu’à la petite ville de Manicoré (j’ai plutôt pris l’avion, un luxe que tous ne peuvent pas se payer). Il faut alors embarquer dans un second bateau pour remonter le rio Madeira pendant au moins une heure s’il est équipé d’un bon moteur, mais le trajet en prend généralement deux.

Et ça, c’est si le niveau de l’eau le permet. Environ six mois par année, la rivière est trop basse pour accoster à Boa Esperança. Il faut plutôt passer par une communauté voisine, puis marcher une heure dans la forêt amazonienne.

Photo : Maxime Johnson. La forêt amazonienne s’étend sur 7 000 000 de kilomètres carrés, principalement au Brésil, au Pérou et en Colombie.

Inutile de dire que quand les jeunes quittent la maison pour aller étudier ou travailler ailleurs, ils ne reviennent pas souvent dans cette petite communauté de 36 familles. Et si les résidents tombent malades, les visites à l’hôpital sont réservées aux grandes urgences (et on ne parle même pas des problèmes de santé mentale).

Tout ceci est en train de changer, avec la mise en place il y a deux ans du Dell Solar Community Hub, un petit centre communautaire offrant de l’électricité, un système de filtration de l’eau de pluie, l’accès à l’Internet et des ordinateurs pour assurer notamment une éducation numérique et la télémédecine aux 1600 résidents de Boa Esperança et des communautés avoisinantes. Le centre, financé principalement par Dell et Intel — qui m’avait invité avec une vingtaine d’autres journalistes des Amériques à le visiter à la fin mai — est le 27e du genre dans le monde, après ceux lancés entre autres au Nigéria, au Kenya, en Colombie et au Maroc.

Photo : Maxime Johnson La communauté de Boa Esperança est composée de 36 familles. En tout, 1600 personnes résident dans la dizaine de communautés qui composent ce secteur.

« Ça nous permet enfin de profiter de ressources auxquelles nous n’avions pas accès, et ça améliore l’éducation des jeunes. Ça nous aide vraiment beaucoup », me raconte Luziete Mar Hipy, superviseure de l’accueil au centre. Enceinte de sept mois, cette résidente d’une autre communauté du coin marche une heure dans la forêt, matin et soir, pour se rendre au boulot, malgré les insectes omniprésents et une chaleur accablante.

Deux conteneurs, beaucoup d’ordinateurs

De l’extérieur, le petit centre de soixante mètres carrés installé à l’entrée de la communauté se fond étonnamment bien avec le paysage local. Peut-être est-ce à cause de la structure centrale en bois ou des murales peintes par les habitants de la place, mais on ne devine pas que l’immeuble est principalement composé de deux conteneurs recyclés.

Photo : Maxime Johnson. Luziete Mar Hipy, superviseure de l’accueil au Solar Community Hub.

Sur le toit, 18 panneaux solaires sont rassemblés et produisent 9,9 kW d’énergie. C’est assez pour alimenter les batteries du centre et ses nombreux ordinateurs, en plus de lui assurer une indépendance par rapport au réseau électrique local, qui tombe fréquemment en panne. Deux technologies sont utilisées pour accéder à l’Internet, une antenne radio et une antenne satellite Starlink, qui offrait une vitesse de téléchargement de 152 Gbit/s lors de ma visite, selon un test de vitesse que j’ai effectué avec mon téléphone (un réflexe de journaliste techno).

Les technologies n’ont pas toujours bonne presse par les temps qui courent. Les adolescents n’ont plus d’intimité, les adultes déchirent leur chemise sur les réseaux sociaux pour un like mal placé et ChatGPT semble en voie d’accaparer tous les emplois existants (et/ou dominer le monde, c’est selon). Il suffit toutefois de passer par la salle centrale en bois du centre communautaire et d’entrer dans le conteneur dédié à l’éducation pour se réconcilier avec la société technologique moderne.

Quand j’ouvre la porte, une douzaine d’enfants et d’adolescents installés devant deux longues rangées d’ordinateurs se tournent vers moi.

Photo : Maxime Johnson Les ordinateurs du Solar Community Hub servent à l’éducation des jeunes, mais tous les habitants de la région peuvent aussi les utiliser.

La photo ci-haut peut donner l’impression d’inconfort, mais ce n’est pas le cas. Lors de ma visite, le thermomètre n’affichait en effet que 32 degrés Celsius, soit autant qu’à Montréal cette journée-là, mais avec le facteur Humidex, mon corps a l’impression d’avoir atteint le point d’ébullition. Ici, à l’air climatisé, je me sens dans un hôtel cinq étoiles.

Dans la salle, l’excitation est palpable (probablement plus à cause de la visite que des tableurs Excel ouverts à l’écran, il faut l’avouer). Pour les curieux, la pièce comporte quelques ordinateurs portatifs robustes (qui peuvent aussi être utilisés dans la forêt), mais surtout des « clients légers », des ordinateurs minimalistes qui ne servent qu’à contrôler une session Windows sur un ordinateur plus puissant au fond de la pièce, une stratégie qui permet de réduire la consommation énergétique du laboratoire.

« La forêt amazonienne est connue partout dans le monde, et on parle beaucoup de sa protection. Mais il ne faut pas oublier que des personnes en chair et en os y vivent, et qu’ils ont eux aussi droit d’apprendre et d’accéder à l’information », rappelle Yuri Reis, un élu municipal présent lors de la visite.

Photo : Maxime Johnson Le Solar Community Hub est composé de deux anciens conteneurs, dont un est dédié à la télémédecine.

L’autre conteneur, pour la télémédecine, est plus intime. Deux résidents y travaillent et accueillent les visiteurs. Ils notent les raisons de leur visite et les mettent en contact avec des professionnels de la santé en fonction de leurs besoins, par vidéoconférence. Ce sont de véritables agents communautaires, qui ont été formés pour faire fonctionner cette partie du centre, mais aussi pour reconnaître certains problèmes mentaux dans la communauté, par exemple.

De juillet 2021 à décembre 2022, 260 consultations médicales, notamment psychologiques, ont été effectuées ici. « Ça a permis à mon oncle de se faire diagnostiquer une pneumonie », note l’une des agentes, Christina Ritakua Riateque.

Aussi pour le suivi environnemental

Le centre permet également à FAS (Fundação Amazônia Sustentável, ou Fondation pour le développement durable de l’Amazonie), l’organisme qui a été choisi pour trouver dans quelle communauté implanter le centre, et qui le gère en collaboration avec les habitants, d’effectuer un suivi environnemental de la région. Ce suivi est mené par sept jeunes des communautés avoisinantes qui ont eux aussi été formés pour cette tâche. En plus de surveiller la forêt, ceux-ci visitent les résidents pour les inviter à découvrir les ressources du centre et les services qui leur sont accessibles ailleurs.

Photo : Maxime Johnson Saarym Bitencourth a pu revenir travailler dans sa communauté.

« Souvent, les habitants sont résistants, surtout ceux qui sont plus reculés. C’est pour ça que ça prend des gens qui viennent de leur communauté pour le faire. Ils peuvent les aider à trouver de l’information en lien avec leurs productions agricoles, par exemple, ou les aider à obtenir des ressources dont ils ont besoin et auxquelles ils ont droit », note Juliana Carvalho, coordonnatrice des relations et des partenariats chez FAS.

« J’étais malheureux à l’extérieur de ma communauté, alors quand j’ai appris que je pouvais revenir y travailler, j’ai sauté sur l’occasion », note l’un des agents environnementaux, Saarym Bitencourth, de la communauté autochtone des Mundurukus. En plus de son boulot, ce jeune de 20 ans complète actuellement son baccalauréat à distance, grâce aux installations du centre, afin de devenir ingénieur environnemental.

Photo : Maxime Johnson Avant l’installation de ce système de filtration des eaux de pluie, plusieurs résidents s’abreuvaient dans le rio Madeira, une rivière polluée, notamment par du mercure.

L’exemple de Saarym Bitencourth illustre bien l’un des objectifs du centre. « Ça a un effet structurant, puisque ça permet aux jeunes d’apprendre, d’aller étudier un peu ailleurs, de revenir ensuite et d’aider le reste de leur communauté. C’est un cercle vertueux », note Roberta Knijnik, une responsable des ventes et du marketing pour l’Amérique latine chez Intel qui est impliquée depuis la première heure dans le centre.

Tout ceci est évidemment un projet à long terme. « Pour la prochaine étape, nous aimerions ouvrir des centres satellites, plus petits, dans les autres communautés », note Leonardo Tiarajú, gestionnaire de Dell en Amérique latine responsable des critères ESG (les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). Ce dernier aimerait aussi trouver une façon d’assurer le financement du projet à long terme, plutôt que de le renouveler aux deux ans comme c’est le cas actuellement.

De son côté, FAS espère notamment que les connaissances acquises aideront les résidents à mieux gagner leur vie et à solidifier les communautés. Actuellement, plusieurs personnes doivent travailler dans le minage d’or dans le rio Madeira, une activité illégale, hautement polluante et dangereuse pour leur santé. Développer d’autres options plus payantes et assurant un développement durable de la forêt amazonienne pourrait leur offrir une meilleure solution de rechange.