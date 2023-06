Des vedettes de Lord of the Rings de passage au Comiccon de Montréal

Le Comiccon de Montréal sera de retour au Palais des congrès du 14 au 16 juillet et de nouvelles vedettes s’ajoutent à la liste parmi ceux que l’on pourra rencontrer lors du week-end festif.

Les adeptes de la franchise légendaire Le Seigneur des anneaux ont de quoi se réjouir, car le Comiccon de Montréal les transportera dans la Terre du Milieu en accueillant Sean Astin (Samsagace Gamegie) et Billy Boyd (Peregrin Touque, alias Pippin) à sa 13e édition. Les deux acteurs participeront à des séances de photo et de signature d’autographes le samedi 15 et le dimanche 16 juillet et se produiront également sur scène pendant la fin de semaine.

AFP Billy Boyd et Sean Astin

Ce n’est pas tout: les fans de lutte seront heureux d’apprendre que Trish Stratus sera présente à l’événement durant le week-end. De plus, le champion mondial des poids lourds dans la NWA et l’ECW, Terry Gerin, alias RHYNO, qui a aussi remporté à trois reprises le championnat Hardcore de la WWF, sera de la partie le samedi 15 juillet.

Ces nouveaux invités s’ajoutent à l’impressionnante liste de vedettes qui participeront à la 13e édition du Comiccon de Montréal, dont Jamie Campbell Bower (Stranger Things, Harry Potter), Christina Ricci (La famille Addams, Wednesday, Yellowjackets), Stephen Amell (Arrow, Heels), Robbie Amell (The Flash, Upload), l’acteur de doublage renommé John Dimaggio (Futurama, Adventure Time), Lance Henriksen (Aliens, Millenium, Mass Effect), Michael Biehn (Terminator, Aliens), Jonathan Frakes (Star Trek), John de Lancie (Star Trek), Todd Stashwick (Star Trek), Italia Ricci (Supergirl, The Imperfects, Designated Survivor), le légendaire lutteur et médaillé d’or olympique Kurt Angle, l’acteur canadien Paul Sun-Hyung Lee (The Mandalorian, Kim’s Convenience), Emily Swallow (The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Castlevania) et le toujours très populaire Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad). Les fidèles de l’inoubliable série Smallville auront pour leur part le plaisir de rencontrer Laura Vandervoort, Kristin Kreuk, Erica Durance, Michael Rosenbaum et Tom Welling.

Pour plus de détails, visitez le site Web officiel du Comiccon de Montréal.