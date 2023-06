Ubisoft voit la réalité virtuelle et l'IA comme l'avenir du jeu vidéo

Pour le géant français des jeux vidéo Ubisoft, l'avenir du secteur se trouve dans les casques de réalité virtuelle (VR) et l'intelligence artificielle (IA) générative, a déclaré son PDG, en particulier avec l'arrivée d'Apple dans le métavers au moyen d'un casque « mixte » associant VR et réalité augmentée.

• À lire aussi: Avatar: Frontiers of Pandora sort cet hiver [BANDE-ANNONCE]

• À lire aussi: «Assassin's Creed»: Ubisoft annonce une version en réalité virtuelle

Ubisoft est connue depuis longtemps pour ses prises de risque en matière d'innovations. L'entreprise a par exemple été un partenaire de la première heure de Nintendo, sur les consoles Wii, avant qu'elles fassent fureur dans les années 2000.

Désormais, avec la sortie prochaine du casque Vision Pro d'Apple, le patron d'Ubisoft Yves Guillemot estime dans un entretien à l'AFP que l'avenir des jeux vidéo passera par la VR.

Après une décennie marquée par l'essor des jeux gratuits sur smartphones et l'avènement du cloud gaming (jeux hébergés à distance, accessibles depuis n'importe quel écran), « la VR va finir par arriver », a déclaré M. Guillemot.

« Apple investit massivement dans ce domaine, ce qui est fantastique pour nous tous », a-t-il ajouté.

Les appareils Vision Pro d'Apple seront commercialisés l'année prochaine à partir de 3 500 dollars, un prix prohibitif pour le grand public. Mais les fonds déversés par le fabricant de l'iPhone dans cette technologie vont l'aider à voir le jour, projette M. Guillemot.

Jusqu'à présent, Meta (Facebook, Instagram) a fait figure de force motrice des jeux vidéo en VR, faisant pression sur les studios pour qu'ils produisent des versions de leurs titres à succès pour ses casques Quest.

« L'engagement et l'investissement d'Apple permettront à cette industrie de franchir une nouvelle étape », a assuré M. Guillemot, et Ubisoft envisage "à coup sûr" de créer un jour des jeux pour le Vision Pro.

« Cela viendra », a promis M. Guillemot, dès qu'un nombre suffisant de ces casques seront entre les mains des consommateurs.

Séries télévisées

Concevoir des jeux pour de nouveaux appareils « ne fonctionne pas toujours parfaitement », commente Mat Piscatella, analyste spécialiste des jeux vidéo chez Circana.

« Mais en soutenant de nouveaux entrants sur le marché, Ubisoft est généralement bien positionné en cas de succès de ce nouveau type de produit ou de service, et faire de nombreux paris semble avoir généralement bien fonctionné pour l'entreprise au fil des ans », souligne-t-il.

Et en cette période de consolidation de l'industrie du jeu vidéo, Ubisoft a tout intérêt à se diversifier, d'après l'analyste.

La société s'est en effet lancée dans les contenus pour la télévision, notamment une série comique à succès sur AppleTV+, Mythic Quest, qui se déroule - naturellement - dans un studio de jeux vidéo.

Lundi, Ubisoft a annoncé qu'une série animée intitulée Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix sera diffusée sur Netflix dans le courant de l'année.

Elle se déroule dans « une version dystopique et cyberpunk de 1992 » et met en scène des versions de personnages issus de jeux Ubisoft.

« L'objectif est de faire en sorte que nos marques puissent toucher davantage de joueurs dans le monde entier », a indiqué Yves Guillemot.

Lors d'un événement marketing à Los Angeles, Ubisoft a également annoncé une version mobile gratuite de sa franchise à succès Assassin's Creed, ainsi qu'une version du jeu en VR pour les casques Quest.

Ubisoft prévoit en outre de sortir un jeu vidéo dérivé des films à succès Avatar, ainsi qu'un titre Star Wars Outlaws réalisé en collaboration avec LucasFilm.

Jeux intelligents

Quid de l'IA générative, qui suscite un engouement dans le monde entier, mais aussi des inquiétudes, depuis la sortie de ChatGPT en fin d'année dernière? C'est une « opportunité fantastique », pour Yves Guillemot.

« C'est comme l'invention de la souris pour l'ordinateur personnel, cela a tout changé », a-t-il dit.

« Les jeux seront de plus en plus intelligents. En tant que créateurs de jeux, nous devons voir dans quelle mesure nous pouvons nous rapprocher de ce qui existe dans la vie réelle », a-t-il détaillé.

Par exemple, combinée avec la puissance informatique du cloud, l'IA générative pourrait permettre d'accorder davantage de liberté aux personnages pour agir de façon imprévue, comme quand des personnes réelles rencontrent des étrangers dans la rue.

« Les jeux vidéo représentent aujourd'hui une industrie de 200 milliards de dollars parce que nous avons toujours surpris les joueurs avec des choses nouvelles », a noté M. Guillemot.

« L'IA, la VR et le cloud rendront le secteur encore plus attrayant et amusant. »