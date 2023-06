Zelda Tears of the Kingdom: j’ai collé une viande congelée à mon bouclier et je ne regrette rien

Depuis la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mai, les joueurs s'amusent à partager leurs créations loufoques un peu partout sur le Web. Certains s'en prennent même aux pauvres Korogus, des petites bêtes inoffensives, pour notre divertissement. Je fais partie de ces psychopathes.

C'est justement en surfant (boudoum-tsh) sur Reddit (u/Godzilla_RoAR) que j'ai découvert une astuce qui sort de l'ordinaire: le bouclier de viande congelée. J'ai testé la technique pour vous faire part de mes impressions.

Selon plusieurs adeptes de Tears of the Kingdom, fusionner une viande congelée à votre bouclier aide grandement à faire du surf en réduisant la friction. Grâce à la glace, le bouclier est plus glissant, et donc réussit à surfer là où il ne surfe pas normalement.

Comment fusionner une viande congelée au bouclier:

Sortez une belle viande de votre inventaire. Pour l'exercice, je n'avais que de la viande fine. Sniff. Congelez la viande avec la technique de votre choix. J'ai utilisé un fruit de gel fusionné à une flèche. Utilisez Amalgame pour fusionner la viande congelée à votre bouclier. Appuyez sur «ZL», ensuite «X» pour sauter et «A» pour glisser. Voilà, le tour est joué.

Ce qui est bien avec cette technique, c’est que la viande ne va pas décongeler, même dans des environnements chauds. La viande vous permettra de prendre beaucoup de vitesse, surtout dès qu’il y a une pente. Même sur un terrain plutôt plat, avec un bon élan, le bouclier vous permettra de voyager plus rapidement.

Les contrôles ne sont pas très fluides, et vous allez peut-être foncer dans un Bokoblin en surfant, mais il ne risque pas de pouvoir vous rattraper!