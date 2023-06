Zelda: ce clip de Link qui danse sur «Thriller» est ensorcelant [VIDÉO]

Je suis tombée sur une vidéo inspirée par Zelda qui a ensoleillé ma journée, et j’espère qu’elle vous fera sourire aussi.

«The Legend of Zelda: Thriller of Time» est un extrait qui a été diffusé sur YouTube en 2021. Avec 17 000 vues, la vidéo n’a pas été virale, mais mérite d’être vue, car elle est tout simplement charmante. Je suis en retard, et j’ai échoué ma mission de vous informer en 2021, mais je me rattrape aujourd’hui.

La vidéo met en vedette Link, version Ocarina of Time 3D, qui danse avec des momies et ReDead sur la chanson «Thriller». L’extrait est bien simple, mais l’animation est franchement réussie. C’est le clip parfait pour ensoleiller une journée un peu grise.

Voici Link qui danse sur Thriller.

Permettez-moi d’offrir mes excuses les plus sincères pour ne pas avoir trouvé cette vidéo plus tôt.