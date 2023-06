Les internautes font confiance à 73% aux contenus créés par les IA génératives

Déjà 85% des internautes connaissent l'existence des IA génératives comme chatGPT, 51% les ont testées et 73% de ceux qui les connaissent font confiance aux contenus qu'elles produisent, indique un sondage en ligne mené par Capgemini en Amérique du Nord, Europe et Asie en avril.

Ce très haut niveau de confiance, similaire dans toutes les classes d'âge, s'accompagne d'une indifférence vis-à-vis des risques potentiels, qu'il s'agisse de cyberattaques et de « deepfakes » (des images manipulées de façon numérique qui sont très réalistes).

Chez 70% des internautes qui les connaissent, les IA génératives deviennent leur outil préféré pour rechercher des recommandations sur des produits ou des services, au lieu des moteurs de recherche.

Dans le détail, 53% leur font confiance pour les aider à gérer leurs finances, 67% pour des diagnostics et conseils médicaux et 66% sont prêts à les utiliser pour des conseils sur leurs relations personnelles ou leurs projets de vie, notamment les baby-boomers (70%), selon ce sondage publié lundi et réalisé auprès de 10 000 personnes de plus de 18 ans.

Mais 49% ne craignent pas que l'IA générative soit utilisée pour créer de fausses informations et seuls 34% s'inquiètent de leur capacité créer des mails de phishing (hameçonnage, pour mener des cyberattaques). Seuls 33% s'inquiètent des questions de droits d'auteur et 27% de l'utilisation d'algorithmes pour des contrefaçons.

Les internautes qui utilisent les IA génératives fréquemment restent encore très minoritaires: pour la fonction conversationnelle, la plus utilisée, seuls 7% s'en servent plusieurs fois par semaine et 8% plusieurs fois par jour. Le degré de satisfaction des utilisateurs grimpe à près de 90%.

De plus, 43% souhaitent que les entreprises utilisent l'IA générative pour interagir avec eux, 70% souhaitent en obtenir des recommandations pour de nouveaux produits et services, et 64% sont prêts à effectuer des achats sur cette base. Ils sont aussi 67% à estimer que l'IA générative est capable de proposer des recommandations personnalisées en matière de mode et de décoration d'intérieur. Des opinions favorables sans différence significative entre les groupes d'âge, souligne l'étude.

« Les consommateurs du monde entier sont remarquablement au courant de l'existence de l'IA générative, et l'ont massivement adoptée, mais le fonctionnement de cette technologie et les risques associés sont encore très mal compris », commente Niraj Parihar, de Capgemini, dans un communiqué.

Depuis le lancement de chatGPT fin novembre, précédé d'IA génératives d'images comme Dall-E quelques mois plus tôt, cette technologie productrice de contenu à la demande a suscité un engouement mondial mais aussi des craintes sur les « hallucinations » et fausses informations qu'elles peuvent générer sans en avertir l'utilisateur.