Zelda: comment construire la Batmobile dans Tears of the Kingdom

Des créations un peu loufoques dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il y en a une tonne. Mais, de temps en temps, un joueur crée un véhicule qui pourrait réellement améliorer votre expérience avec le jeu.

• À lire aussi: Zelda Tears of the Kingdom: j’ai collé une viande congelée à mon bouclier et je ne regrette rien

• À lire aussi: Zelda: à quoi servent les Pommes d’or dans Tears of the Kingdom?

C’est le cas de la belle Batmobile. Plusieurs versions circulent sur le Web, dont cette magnifique création sur TikTok:

Vous pouvez essayer de reproduire cette Batmobile par vous-même, mais on a trouvé un tutoriel assez complet. Ce n’est pas exactement la même version, mais la chaîne YouTube «Games from Mars» s’assure de vous montrer la Batmobile en plein combat pour confirmer son efficacité. C'est une machine qui vous permettra d'anéantir plein d'ennemis avec très peu d'effort.

Comment construire la Batmobile dans Tears of the Kingdom

Pour cette version, il faudra les artéfacts soneaus suivants:

3 Convoyeurs / Carts

2 Lance-flammes / Flame Emitter

1 Lance-lasers / Beam Emitter

1 Gouvernail / Steering Stick

4 Roues / Big Wheels

7 Glisseurs / Sleds

1 Ressort / Spring

1 Pieu / Stake

1 Tête de golem / Construct Head

Si la Batmobile ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours construire un phallus mortel géant. À vous de choisir.