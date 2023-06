Super Mario Bros. Wonder: Nintendo dévoile un tout nouveau jeu 2D [VIDÉO]

Nintendo a dévoilé mercredi Super Mario Bros. Wonder, un tout nouveau jeu 2D prévu pour la Nintendo Switch.

Alors que plusieurs joueurs espéraient avoir des nouvelles d’une suite de Super Mario Odyssey, c’est plutôt un tout nouveau jeu qui a été annoncé par le géant japonais. Super Mario Bros. Wonder est une aventure 2D platformer avec des graphismes léchés, prévu à la fin octobre.

Bande-annonce Super Mario Bros. Wonder

L’aperçu montre aussi un nouveau pouvoir, qui transforme le petit plombier en adorable éléphant. On ne sait pas exactement encore ce que ça veut dire, mais Nintendo a notre attention!

Capture d'écran Nintendo

On remarque aussi que les animations du jeu sont assez différentes des titres précédents, et que les mécaniques se démarquent aussi. C’est vraiment un nouveau jeu pour Mario et sa bande; il faudra juste voir si ça va accrocher les fans.

Un côté qui risque de faire plaisir, toutefois, c’est le mode multijoueur coop. Jusqu’à 4 personnes pourront jouer ensemble, choisissant entre Mario, Luigi, Toad, Peach, Daisy et Yoshi.

Super Mario Bros. Wonder sort sur la Nintendo Switch le 20 octobre. Le jeu coûtera 79,99$ au Canada.