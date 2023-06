Vérifiez la connexion de votre VPN avec ces conseils pratiques

Difficile de vulgariser sans tomber dans les entrailles techniques des connexions Internet comme celles des réseaux virtuels privés (RVP), mieux connus sous l’acronyme VPN (virtual private network). Alors, essayons de faire simple.

Une connexion RVP, c’est comme un boyau, sur toute la distance, il ne doit pas y avoir de fuites qui feraient exposer vos données au départ privées.

En bref, les RVP sont des services qui vous permettent de vous connecter à Internet via leurs serveurs accessibles dans de nombreux pays. Ces serveurs ont pour effet de modifier votre adresse IP tout en chiffrant vos données.

À la base, nous devrions tous utiliser un accès RVP pour accéder à ses services bancaires, de courtage et tous les accès exigeant un mot de passe.

Tout n’étant pas parfait, même le meilleur des RPV peut rencontrer certains problèmes susceptibles de révéler votre adresse IP et vos données.

Heureusement, des outils gratuits sur le web peuvent vous aider à repérer ces problèmes et à les résoudre.

Les fuites IP, WebRTC et DNS

L’adresse IP de votre ordinateur ou téléphone connecté à Internet en dit long sur vous, comme votre localisation ou les sites web que vous visitez.

Lorsqu'un RVP diffuse votre adresse IP à la place de celle du serveur du RVP, cela s'appelle une fuite IP, soit IPv4 ou IPv6. Pour le moment, mettons de côté le protocole IPv6 qui sera utilisé à la saturation du IPv4 (cet article de Vidéotron vous expliquera la différence entre IPv4 et IPv6). Une fuite IPv4 se produit lorsque le RVP ne parvient pas à protéger votre connexion, purement et simplement. Vous n'en verrez pas beaucoup, voire jamais, car elles ne se produisent qu'en cas de défaillance du serveur RVP auquel vous êtes connecté.

Facile à vérifier, notez votre adresse IP actuelle dans les réglages réseau de votre appareil, connectez-vous à un serveur RVP et vérifiez à nouveau l'adresse IP. Si elle diffère de celle que vous avez notée initialement, votre réseau virtuel privé fonctionne.

Mais si un pirate obtient votre adresse IP, il peut surveiller votre activité en ligne.

Autre type de fuite, celle du protocole WebRTC (pour Web Real-Time Communication, une collection de technologies standardisées qui permet aux navigateurs web de communiquer directement entre eux sans avoir besoin d'un serveur intermédiaire). Il peut arriver qu'un navigateur révèle accidentellement votre adresse IPv4 et, par conséquent, votre emplacement. Une simple extension de navigateur permet de désactiver les requêtes WebRTC.

Enfin, les fuites DNS (domain name system – système de noms de domaine) sont assez courantes, et même les RVP haut de gamme en souffrent occasionnellement. Elles se produisent lorsque vos requêtes DNS sont envoyées directement à vos serveurs DNS standard sans passer par le RVP tout en utilisant les serveurs DNS du RPV. Changer de serveur devrait résoudre le problème, mais si cela se produit régulièrement, vous devez probablement changer de fournisseur RVP.

Un moyen simple de vérifier l’étanchéité de votre connexion Internet, c’est d’aller sur https://ipleak.net pour se connecter à votre RVP désactivé et ensuite avec votre RVP activé. Sur ipleak.net, il n'y a pas d'écran d'introduction ou quoi que ce soit d'autre, vous accédez immédiatement aux résultats de votre test.

Ma connexion actuelle sans RVP

Étant au Japon, j’obtiens mon adresse IP du serveur Rakuten (volontairement cachée) avec la ville (Tokyo), une adresse IPv6, plus bas la détection WebRTC qui doit être vide. Jusque-là, aucun souci.

ipleak.net Une connexion sans VPN (ou réseau virtuel privé)

Ensuite, c’est le test des fuites DNS qui a été vérifié 50 fois en quelques secondes. On y trouve 4différents serveurs sur lesquels le signal a rebondi avant d'atteindre le serveur d'ipleak.net. Dans l'état actuel des choses, tout va bien.

Ma connexion sécurisée par RVP

ipleak.net Une connexion sécurisée par réseau virtuel privé, connecté aux serveurs du service à Vancouver, même si mon emplacement réel à ce moment-ci est à Tokyo.

En utilisant mon abonnement à un service RVP, et en rechargeant la page ipleak.net, celle-ci me donne des tests IPv6 et IPv6 corrects à Vancouver. Ce qui me donne un pied à terre virtuel au Canada.

NordVPN Dans cette région, les serveurs VPN de Tokyo, Osaka et Séoul sont disponibles.

Pour savoir si mon RVP a réussi le test de fuite DNS, il faut consulter la liste des adressesà IP et voir si notre IP d'origine s'y trouve: si ce n'est pas le cas, comme ici, tout va bien. Cela signifie que la connexion est bonne et que le RVP fonctionne bien.

Ne vous en faites pas si la ville que vous avez choisie pour vous connecter en RVP diffère de celle qui s’affiche, c'est simplement parce que les adresses IP peuvent être déplacées et qu’il faut un certain temps au registraire pour les mettre à jour.

Pour résumer, les fuites d’adresses IPv4 et WebRTC sont rares. Par contre, les fuites DNS sont plus fréquentes, pour cela il faut examiner les serveurs DNS pour vous assurer que votre propre adresse IP ne s’y trouve pas.

Intéressé par le protocole IPv6 ? Allez ici : https://test-ipv6.com.