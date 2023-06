Oreo dévoile une édition spéciale Super Mario avec un jeu social

OREO fait équipe avec Nintendo pour lancer des biscuits en série limitée inspirés de l'univers de Super Mario et envoie les fans en mission pour aider Mario et les autres héros à vaincre Bowser.

Les biscuits OREO x Super Mario en série limitée comprennent 16 motifs uniques des personnages et les améliorations de Super Mario, notamment les héros emblématiques, Mario et Luigi, une Super étoile, et des ennemis comme un Goomba et Bowser Jr. Chaque emballage offre aux fans une nouvelle aventure qui leur permet de découvrir quelques-uns des 16 motifs Super Mario.

Courtoisie Oreo

Bande-annonce OREO x Super Mario

Pour ajouter à ce partenariat ludique, la Princesse Peach a disparu et OREO demande aux fans de participer à un défi social pour empêcher Bowser de conquérir son château! Voici ce qu'il faut faire: faites tenir des biscuits en équilibre sur le bord d'un verre de lait en empilant autant de biscuits à l'effigie des héros que possible sur un biscuit de Bowser, jusqu'à ce qu'il soit vaincu (c'est-à-dire que les biscuits tombent dans le lait). Partagez une vidéo de cette délicieuse victoire sur les réseaux sociaux en suivant le mot-clic #SuperMarioOREO.

Les biscuits OREO x Super Mario commenceront à arriver en magasin à l'échelle nationale au début de juillet et seront offerts pour un temps limité.

Pour plus de détails, visitez le site officiel de la collaboration ou le compte Instagram @oreo_canada.