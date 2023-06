Samuel L. Jackson refuse d'être remplacé par une intelligence artificielle

Samuel L. Jackson refuse d'être remplacé par une IA.

Dans une interview accordée à Rolling Stone, la star de Marvel a révélé qu'il appréhendait l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie du divertissement.

« Les gens commencent tout juste à s'inquiéter à ce sujet ? J'ai posé la question il y a longtemps », a déclaré l'acteur, à la publication, avant d'expliquer comment son corps a été « scanné » pour les projets Star Wars et Marvel.

« La première fois que j'ai été scanné pour George Lucas, je me suis demandé à quoi ça servait, a poursuivi la star de Pulp Fiction. George et moi sommes de bons amis, alors nous en avons ri parce que je pensais qu'il faisait ça parce qu'il avait tous ces vieux gars dans l'Episode 1, et que si quelque chose leur arrivait, il voulait quand même les mettre dans le film. »

Samuel L. Jackson, qui incarne Nick Fury dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), a expliqué qu'il était scanné à chaque fois qu'on lui donnait un nouveau costume. « Depuis que j'ai fait Captain Marvel, qu'ils ont fait le projet Lola où ils m'ont rajeuni et tout le reste, je me suis dit qu'ils pouvaient faire ça quand ils le voulaient, s'ils le voulaient vraiment », a-t-il ajouté.

L'acteur a également reconnu que l'IA « pourrait être une source d'inquiétude » à Hollywood et a conseillé aux acteurs de faire très attention à leurs contrats. « Les futurs acteurs devraient faire ce que je fais toujours lorsque je reçois un contrat et qu'il contient les mots "à perpétuité" et "connu et inconnu" : Je raye ces mots », a-t-il déclaré. « C'est ma façon de dire : "Non, je n'approuve pas cela". »

On peut actuellement voir Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury dans la série de Disney+ Secret Invasion.